Mbappé frustré, Domenech révèle pourquoi

L’ancien sélectionneur de la France, Raymond Domenech, a expliqué lundi, les raisons de la frustration de Kylian Mbappé ces dernières journées.

Le PSG a validé sa qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions, mercredi dernier après un nul contre le Borussia Dortmund. Le club parisien a récidivé avec le même résultat dimanche face à Lille à l’occasion de la 16e journée Ligue 1. Lors des deux rencontres, c’est le visage crispé de Kylian Mbappé, qui a le plus attiré l’attention des observateurs du football. Lundi sur la Chaine l’Equipe, Raymond Domenech a révélé les raisons de la frustration du Français.

Getty Images

Domenech répond à Enrique au sujet de Mbappé

Contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé avait manifesté son mécontentement face à la décision de Luis Enrique de gérer le score. L’entraineur espagnol ne voulait prendre aucun risque après le but égalisateur de Warren Zaire-Emery qui qualifiait le PSG en 8es de finale. Un choix qui a agacé le natif de Bondy, désireux de jouer et de chercher la première place du groupe. Aligné en pointe dimanche contre Lille, Kylian Mbappé a encore paru bizarre sur le terrain. Ce qui avait laissé croire à une frustration liée à sa position où il touchait moins de ballons. Mais, Luis Enrique a révélé en fin de match que c’est le joueur qui décidait de sa position sur le terrain. Une déclaration étonnante que Raymond Domenech a essayé d’expliquer ce lundi. « Quand Luis Enrique dit « il fait ce qu’il veut », ça veut dire que « Je ne peux pas faire quoi que ce soit avec lui » et « Je n’ai pas le pouvoir de lui imposer un rôle ». C’est le sous-entendu derrière cette déclaration », explique l’ancien entraineur de Nantes.

Raymond Domenech révèle le problème de Kylian Mbappé

Dimanche contre Lille, l’international français a encore eu une autre attitude étonnante sur le terrain. Alors qu’il avait ouvert le score à la 65e minute sur penalty, Kylian Mbappé n’a pas célébré son but et a affiché une mine frustré une nouvelle fois. Raymond Domenech, lui, sait ce qui ne va pas avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Getty

« Et pour ce qui est de sa non-célébration, on connait sa personnalité. Marquer que sur des pénaltys, ça ne lui va pas. S’il avait marqué dans le jeu, il aurait exprimé quelque chose. Il se dit qu’il n’a pas à être heureux. En plus, ça fait quatre matches qu’il n’a pas marqué. Il est frustré. Mbappé. Il ne peut pas dire qu’il ne peut pas jouer avec Dembélé et Kolo Muani. Car c’est l’attaque de l’équipe de France. Il est presque obligé d’accepter cette situation. Ce n’est pas simple », confie l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France.