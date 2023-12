La déclaration choquante de Luis Enrique sur Mbappé après LOSC – PSG

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a tenu des propos étonnants sur Kylian Mbappé après le nul contre Lille, dimanche.

Le Paris Saint-Germain a concédé un nul contre le LOSC lors de la 16e journée de Ligue 1. Déjà assurés de finir champions d’automne, les Parisiens manquent l’occasion d’accroitre leur avance en tête du classement. Réagissant après le match, Luis Enrique a notamment fait des révélations choquantes sur Kylian Mbappé.

Luis Enrique frustré par le résultat

Le PSG croyait tenir la victoire jusqu’à ce que Jonathan David n’en décide autrement dans le temps additionnel. Le dénouement du match est frustrant pour Luis Enrique d’autant plus que son équipe a largement dominé la rencontre. « Oui, je suis frustré pour être honnête. On a joué 80 bonnes minutes, contre une bonne équipe. On a bien pressé et on a bien défendu. Mais les 10 dernières minutes on a perdu le contrôle », lance l’entraineur du PSG en fin de match.

Luis Enrique explique le positionnement de Zaire-Emery

Luis Enrique a opéré plusieurs choix étonnants dans le match dont le positionnement de Warren Zaire-Emery au poste de latéral. Un choix que le technicien espagnol explique au terme de la rencontre. « Zaire-Emery en latéral ? On a essayé quelque chose de différent pour avoir plus de contrôle. On l'a fait pendant 80 minutes face à une bonne équipe. Il faut que je revoie les 10 dernières minutes. Ça a été très frustrant de perdre comme ça », poursuit-il.

Luis Enrique a donné le plein pouvoir à Mbappé sur le terrain

L’ancien sélectionneur de la Roja a également aligné Kylian Mbappé en pointe. Un poste auquel l’international français ne s’est pas forcément illustré face aux Lillois malgré son but sur pénalty. Interrogé sur le positionnement du Français, Luis Enrique révèle que c’est Kylian Mbappé qui décide de sa position sur le terrain. « Pourquoi avoir aligné Kylian dans l’axe ? Il joue où il le décide. Il a une liberté complète pour jouer où il veut. La différence est qui va le suivre ? », confie-t-il avant d’évoquer le calme de Mbappé après son but. « Il n'a pas célébré le but ? Vous devez lui demander. Moi j'ai célébré le but », confie Luis Enrique.