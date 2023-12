PSG : Après Luis Enrique, Daniel Riolo se paie Kylian Mbappé

L’attitude de Kylian Mbappé est pointée du doigt depuis le match nul contre le LOSC, dimanche soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a été contraint au match nul, dimanche soir, au Stade Pierre Mauroy. C’était lors du match en clôture de la seizième journée du championnat de France. Buteur su pénalty, Kylian Mbappé n’a pas convaincu lors de cette rencontre où Parisiens et Lillois se sont quittés sur le score de 1-1.

Luis Enrique déplore le plein pouvoir accordé à Mbappé

En déplacement au Stade Pierre Mauroy, le Paris Saint-Germain n’est rentré qu’avec le point du match nul face à Lille. Au cours de ce match, Kylian Mbappé a été aligné en pointe par l’entraîneur du club francilien, Luis Enrique. A ce poste, le capitaine des Bleus ne s’est pas forcément illustré en dépit de son but sur pénalty. Interrogé sur le positionnement de l’ancien Monégasque, Lucho révèle que c’est son joueur lui-même qui décide d’où il va jouer sur le terrain.

« Pourquoi avoir aligné Kylian dans l’axe ? Il joue où il le décide. Il a une liberté complète pour jouer où il veut. La différence est qui va le suivre ? », a-t-il déclaré, avant d’évoquer le but de Kylian Mbappé sur pénalty. « Il n'a pas célébré le but ? Vous devez lui demander. Moi j'ai célébré le but », a ajouté l’ancien coach du FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Getty

Daniel Riolo déplore l’attitude de Mbappé

Dans l'After Foot sur RMC ce dimanche, le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo, méconnaît Kylian Mbappé, qui avait plutôt livré une prestation XXL lors de la finale perdue contre l’Argentine en Coupe du monde 2022 au Qatar.

« On fête à un jour près les un an de la finale de Coupe du monde perdue, où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau était stratosphérique. Un an après, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot? Sur cette année civile 2023, globalement, il n'est pas terrible », s’interroge l'éditorialiste.

Getty

« Le bilan, par rapport aux exigences et ce qu'on attend de lui, c'est moyen avec même des pointes où il n'est pas bon du tout, ce qui ne devrait pas arriver. Il est même parfois exaspérant, ce qui est plus gênant. Et de temps en temps, il te montre encore qu'il a encore quelque chose, il ne manquerait plus que ça... Son année m'a déçu et le match face au LOSC est absolument terrible », a ajouté Riolo.

Riolo pas convaincu du positionnement de Mbappé

A en croire l’éditorialiste RMC, Kylian Mbappé n’a pas convaincu dans ce positionnement d’avant-centre. Mbappé ne doit pas décider d’où il doit jouer, selon Riolo. « C'est quoi un joueur qui fait ce qu'il veut ? Si vraiment on suit Luis Enrique dans un raisonnement que je n'aime pas, forcément ça perturbe les autres. Ils ne savent pas vraiment où se placer si ce gars-là fait comme il en a envie. En plus, ce n'est pas vrai qu'il va à gauche, la plupart du temps il était dans l'axe », a noté Riolo à propos du positionnement de Mbappé.

« Est-ce que la frustration de Mbappé vient de là? Je ne sais pas. C'est quand même un joueur professionnel et son attitude est déplorable ce soir. Dans les replis, il n'y a rien, il fait semblant. Quand il va défendre sur un mec, il le fait tellement mal en faisant faute à tous les coups avec un mauvais esprit », a poursuivi Riolo, qui souligne que le positionnement de Mbappé est une insulte pour Gonçalo Ramos.