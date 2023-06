Mbappé et le PSG, tout ça pour ça ?

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG est en passe de se solder par une prolongation de contrat. L’éléphant a accouché d’une souris.

Kylian Mbappé joue au PSG depuis six ans. Il y avait un sérieux doute depuis quelques semaines sur le fait qu’il connaisse une septième saison au club, mais aujourd’hui il est quasiment levé. Non seulement le crack de Bondy est parti pour honorer son engagement mais il est aussi en passe de signer une prolongation de contrat avec l’équipe de la capitale.

Mbappé et le PSG, l’heure de la réconciliation a sonné

Au début de ce mois de juin, Mbappé a transmis une lettre à la direction parisienne dans laquelle il a fait savoir qu’il n’activerait pas sa clause pour une prolongation automatique d’un an (jusqu’en 2025). L’hypothèse qui le verrait choisir cette option est donc à exclure. En revanche, le scénario d’une prolongation plus conséquente ne l’est absolument pas.

Les derniers échos qui émanent de l’Espagne suggèrent qu’un accord a été trouvé entre l’international français et sa direction parisienne. Celui-ci stipulerait qu’il va parapher un nouveau bail de deux ou trois ans, en échange de la garantie de pouvoir partir l’année prochaine en cas d’offre intéressante.

Ce dénouement était celui désiré par le PSG. Il était d’ailleurs mentionné dans l’ultimatum qui a été transmis au joueur et à son clan par Nasser Al-Khelaifi. Les champions de France sont ainsi certains d’obtenir une contrepartie financière contre la cession de leur meilleur actif. C’était une condition sine qua non à une séparation.

Au final, chacun y trouve son compte

Paris peut être satisfait et l’intéressé aussi. D’abord parce que le souhait qu’il a manifesté de continuer encore au moins un an avec le PSG est exaucé. Ensuite, parce qu’il aura la possibilité dès l’année prochaine de filer vers son club de rêve et sans avoir l’impression de partir comme un voleur. Son image auprès du public français restera intacte. Il faudra juste qu’il ne se trompe pas de discours au moment de commenter son nouveau contrat. Les phrases telles que « je crois en projet parisien », « je m’inscris dans la durée avec le club » seront à proscrire, car plus personne n’est dupe désormais. Mbappé ne se voit pas rester très longtemps au sein de l’équipe de la capitale.

Enfin, il y a la partie madrilène. C’est celle qui est la plus à même à faire la moue au regard de l’évolution des évènements. Néanmoins, il n’y a pas de quoi dramatiser non plus. Le géant espagnol a de bonnes chances de récupérer enfin le joueur derrière lequel il court depuis plusieurs saisons et sans se fâcher avec personne. Il lui suffit juste d’attendre une année supplémentaire. Il ne l’aura, certes, pas gratuitement mais on peut imaginer que Florentino Pérez et ses disciples ne se sont jamais fait trop d’illusions à ce sujet.

Au final, le constat qui est à dresser c’est qu’il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Un mélodrame s’est joué pour qu’au final on en revient au point initial. A savoir que Mbappé est lié au PSG et que son départ, bien que de plus en plus proche, n’est possible que si un club s’engage à mettre 200 millions ou plus sur la table.

Quelle incidence sur la relation avec les supporters ?

Reste maintenant à connaitre la façon dont les supporters parisiens vont accueillir cette nouvelle. Jusque-là, Mbappé a toujours été leur coqueluche. Tout lui était épargné et il était l’un des rares à échapper aux critiques au sortir des fiascos européens. Mais c’était avant qu’il ne place son propre intérêt devant celui du club. Ce n’était que des paroles et celles-ci n’ont finalement pas trouvé de prolongement en actes, mais il n’empêche qu’il y a eu un sentiment d’un manque de reconnaissance, pour ne pas dire de trahison. Rendez-vous en aout prochain au Parc pour savoir si un ressort s’est cassé avec cet épisode ou si ça restera un feuilleton d’été tout à fait anecdotique sans incidence sur la relation entre le numéro 7 parisien et les supporters du club.