Mbappé et Haaland ne dépasseront pas CR7 et Messi selon Lewandowski

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont aujourd’hui les deux nouvelles stars du ballon rond. Beaucoup d’observateurs les voient dominer le monde du football pendant de longues années. Un peu comme l’ont fait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au début de ce 21e siècle.

Faire aussi bien que les deux mastodontes aux douze Ballons d’Or gagnés, ça ne sera cependant pas une tâche aisée. Pour Robert Lewandowski, l’un de ceux qui rivalisent aujourd’hui avec eux pour le titre du meilleur joueur au monde, ne les voit pas relever ce défi.

Lewandowski sacralise le duo Messi - Ronaldo

Dans un entretien accordé à France Football, le Polonais a indiqué que Messi et CR7 ont placé la barre trop haut et qu’il sera, de fait, très compliqué de les imiter. « Ils en ont les capacités, mais qui sait si dans les deux ou trois ans qui viennent, d’autres jeunes attaquants ne vont pas se révéler à leur tour ? Je ne peux pas imaginer un instant qu’ils vont dominer le football international comme l’ont fait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis douze ans. Ces deux-là ont tellement écrasé l’histoire en raflant tous les trophées possibles. Dans les dix prochaines années, je pense qu’il y aura plusieurs joueurs qui se disputeront le rôle de meilleur joueur au monde », a-t-il déclaré.

S’il ne voit pas Mbappé et Haaland imposer une telle hégémonie, Lewandowski reconnait tout de même beaucoup de qualités à ce duo. Il est par exemple admiratif de ce que réalise l’attaquant français depuis son explosion au plus haut niveau. "Le plus important pour un joueur de haut niveau c’est d’avoir toujours faim, de ne jamais être rassasié malgré un calendrier démentiel. Kylian Mbappé en est la parfaite incarnation, a-t-il souligné. Il semble être toujours frais mentalement. Comme attaquant, c’est parfois le plus grand défi de parvenir à rester toujours concentré, à chaque instant. J’adore son dynamisme, son explosivité. Il n’est pas le numéro 9 typique, style renard des surfaces, il est davantage un ailier qui aime s’engouffrer dans les espaces. Il ne faut surtout pas lui en laisser, sinon il est irrésistible. Je suis sûr qu’il va être mentalement costaud pour répondre aux fortes attentes et s’inscrire dans la durée parmi les meilleurs au monde".

« Mbappé peut devenir le meilleur attaquant au monde »

Mbappé peut encore progresser dans certains domaines comme le jeu de tête. Lewandowski, plutôt adroit dans ce domaine, convient. Néanmoins, il ne pense pas qu’il ait besoin de cela pour être considéré comme un joueur complet. « Ca dépend dans quel schéma il évolue, a-t-il jugé. Mais il n’a pas tant besoin de cela d’être bon de la tête. Il est brillant avec ses deux pieds et fat preuve de plein de sang-froid face au but adverse. S’il peut encore faire mieux dans le jeu aérien, il est également capable de parvenir à devenir le meilleur attaquant au monde sans forcément être parfait de la tête, car ce n’est pas ce qui lui est forcément demandé ».

Lewandowski est aussi d’accord pour dire que Mbappé ressemble beaucoup à Thierry Henry dans son jeu. « Absolument. Sur les dix premiers mètres, Henry a souvent laissé les défenseurs adverses sur place. Il était impressionnant de vitesse et d’explosivité, avec une faculté de dribbles de classe mondiale. Une efficacité redoutable avec une précision chirurgicale sur ses frappes qui m’a toujours impressionnée. Kylian est tout aussi rapide et véloce et excellent dans ses dribbles. Ils possèdent tous les deux la faculté de se démarquer et de prendre le dessus sur leur adversaire direct tout en conservant un sang-froid remarquable et une lucidité dans le geste finale. Ils se ressemblent beaucoup et je ne doute pas un instant que Kylian Mbappé marquera, lui aussi, l’histoire du football mondial ».

Chez Haaland, Lewandowski apprécie d’autres vertus et qui font du Norvégien un rival digne de ce nom en Bundesliga. « Là où il est le plus fort c’est au niveau de la puissance qu’il dégage à la récupération du ballon et au niveau de sa couverture du balle. Erling renvoie aussi beaucoup d’assurance et de confiance. On pourrait croire qu’il est lourd, mais au contraire il est rapide, explosif et techniquement très adroit. Lui aussi peut devenir l’un des meilleurs au monde et s’inscrira dans la durée », a conclu « Lewy ».