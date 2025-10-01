Mbappé en feu, Ronaldo en sueur !

Alors que Mbappé enchaîne les performances éclatantes, Ronaldo semble sous pression pour se maintenir au sommet. Ce duel de titans inspire les parieurs, qui pourraient apprécier l'avantage des offres de bonus paris sportifs pour optimiser leurs paris sur leurs idoles respectives et ainsi maximiser les récompenses potentielles avec des cotes atractives.

Ce triplé lui a permis d'atteindre la barre des 60 buts dans la compétition, le plaçant fermement sur la voie pour menacer le record historique de Cristiano Ronaldo.

Un Taux de Buts Stupéfiant en C1

La performance de Mbappé a été d'autant plus remarquable qu'elle a permis au Real Madrid de rebondir après la défaite 5−2 contre l'Atlético Madrid le week-end dernier. Le Français a désormais atteint 60 buts en seulement 89 matchs, faisant de lui le troisième joueur le plus rapide à atteindre ce jalon.

Sa vitesse d'exécution le place juste derrière Lionel Messi et Robert Lewandowski :

Joueur Matchs pour atteindre 60 buts Lionel Messi 80 Robert Lewandowski 85 Kylian Mbappé 89 Cristiano Ronaldo 98 Karim Benzema 111

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Mbappé est également le deuxième plus jeune joueur à atteindre 60 buts, devancé par Lionel Messi de quelques jours seulement.

Le Triplé en Détail

Le Français, qui connaît un début de saison 2025-2026 très prolifique avec 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, a fait étalage de son talent :

But 1 (25e minute) : But 2 (peu après la mi-temps) : But 3 (73e minute) :

Mbappé a même tenu à souligner l'importance de son gardien sur son deuxième but : « Je ne sais pas s'il voulait le faire, mais c'est une excellente passe. Il a fait 80% du but et moi les autres 20% ».

Le Record de Ronaldo est-il Menacé ?

Mbappé a été un briseur de records depuis ses débuts à Monaco en 2015. Cependant, pour surpasser le total inégalé de 140 buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions, il devra maintenir son niveau d'excellence pendant de nombreuses années.

Le prochain objectif pour Mbappé est d'atteindre les 70 buts. Il a désormais 17 matchs pour égaler le rythme de Ronaldo pour ce jalon :

Joueur Matchs pour atteindre 70 buts Lionel Messi 90 Robert Lewandowski 93 Cristiano Ronaldo 106

Une Exigence Inflexible

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Malgré son triplé, Mbappé a montré une soif d'amélioration incessante, refusant de se reposer sur ses lauriers :

« Un joueur comme moi, quand j'ai cinq occasions, je devrais marquer cinq buts. Aujourd'hui, j'en ai marqué trois, et c'est bien, mais j'aurais pu marquer plus. Je vais continuer à travailler pour être plus clinique devant le but. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé ce week-end (la défaite contre l'Atleti), c'est une autre compétition, mais nous devons continuer à y penser et travailler pour être meilleurs afin de ne plus vivre une nuit comme celle-là. »

Ce début de saison canon, qui le voit également en tête du classement des buteurs en Liga, confirme que Mbappé est en train de devenir l'homme clé du Real Madrid, une pression qu'il semble accueillir avec confiance et une exigence hors du commun.