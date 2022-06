Mbappé : "Ce n’est pas mon projet, c’est celui du PSG"

La star du PSG, Kylian Mbappé, a réitéré le fait qu’il n’influe pas sur les décisions de sa direction.

Kylian Mbappé se trouve actuellement aux Etats-Unis, où il profite de ses vacances et nourrit sa passion pour la NBA en assistant notamment à la célèbre Draft. L’international tricolore pensait effectuer une escapade discrète au pays de l’oncle Sam, mais c’est raté. Il a été approché par BFM pour une interview et n’a pas pu échapper aux questions qui concernent l’actualité de son club.

Mbappé a d’abord eu à réagir au sujet de la dernière sortie de son président, Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier déclarait il y a quelques jours au Parisien qu’il voulait que ça soit « Mbappé qui incarne le nouveau PSG ». Une déclaration flatteuse mais qui ne fait que nourrir la polémique faisant état d’un joueur au poids devenu trop important au sein du club.

"Bien sûr, ça me touche beaucoup surtout quand ça vient de mon président, commence par admettre Mbappé. Maintenant, c’est un message qui fait plaisir mais il y a eu un Paris Saint-Germain avant moi et il y en aura un après moi. Tout le monde sait l’ambition que j’ai de laisser ma trace dans ce club mais vraiment le Paris Saint-Germain a cette identité et moi je ne fais qu’apporter ma pierre à l’édifice."

Kylian Mbappé: "Je veux juste apporter cette belle page à ce magnifique livre qui est le Paris-Saint-Germain" pic.twitter.com/CUYu9lJyr6 — BFMTV (@BFMTV) June 24, 2022

Mbappé : « J’ai toujours fait du football ma priorité »

Mbappé a ensuite eu à livrer son avis concernant la fin de la récréation qui a été sifflée par le président. "Je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling-bling parce que quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling mais j’ai toujours fait du football ma priorité, pour moi l’un ne peut pas aller sans l’autre. Après, je comprends le message du club, c’est aussi le message que l’on m’a passé."

Enfin, Mbappé a aussi eu quelques mots sur les objectifs que le club vise pour la campagne à venir : « On veut redevenir intouchable en championnat, quitte à tuer le suspens de la Ligue 1. Retrouver ces bases pour ensuite aller conquérir l’Europe ». Un discours ambitieux. Ces belles paroles seront-elles suivies par des actes sur le terrain.