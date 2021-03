Mbappé avoue son plus gros défaut

Kylian Mbappé a accordé une interview au site de l'UEFA dans laquelle il revient notamment sur sa progression devant le but.

L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, s'est confié au site de l'UEFA. Le champion du monde 2018, récemment auteur de son 100e but en Ligue 1, est notamment revenu sur le défaute qu'on lui reprochait le plus.

"On me reprochait de ne pas marquer assez de buts"

Et c'est difficle à croire, mais le reproche pricnipal que l'on faisait à Mbappé, c'est son manque d'efficacité devant les cages adverses. C'est en effet ce qu'a confié le prolifique attaquant parisien lors d'un entretien accordé au site de l'UEFA.

"Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle", dévoile l'international français.

"Dans le football d'aujourd'hui, il faut marquer. Et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela à l'entraînement", ajoute le Parisien.

Toujours pour l'UEFA, Mbappé n'a pas peur d'afficher ses ambitions avec les Bleus. Des ambitions dantesques, comme de gagenr un deuxième Mondial personne, le troisième pour la France.

"On veut en gagner une deuxième. La Coupe du Monde est un aboutissement, c'est un objectif pour lequel on travaille longtemps, et qu'on gagne à son apogée. J'ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Il y aura d'autres épreuves, et mon ambition est d'en gagner une deuxième."

Pour rappel des chiffres de Mbappé : à seulement 22 ans, le Français compte 150 buts en 122 toutes compétitions confondues depuis ses débuts en professionnels à Monaco lors de la saison 2015-2016, auxquels il faut additionner 16 buts en 40 sélections en équipe de France. Les critiques sur son efficacité font donc sourire.