Mbappé aux JO 2024, l’énorme retournement de situation ?

La participation de Kylian Mbappé est toujours un sujet qui défraie la chronique avant et depuis l’annonce de Thierry Henry.

Lundi, le sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry, a rendu publique sa pré-liste qualifiée de provisoire pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Si l’absence de Kylian Mbappé faisait penser que le Bondynois ne participerait pas au tournoi, l’espoir est encore permis.

Titi recalé par le Real Madrid

Dans le but de faire tomber les États-Unis (24 juillet), la Guinée (27 juillet) et la Nouvelle-Zélande (30 juillet) pour le compte de la phase de poules des JO Paris 2024, Thierry Henry a fait appel à 25 joueurs pour la préparation de la compétition. Si Alexandre Lacazette, auteur d’une superbe saison avec l’OL est appelé, Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la Ligue 1, n’y est pas. Selon le sélectionneur, les clubs étrangers ne lui ont pas favorisé la tâche.

Getty

« Tu ne tires pas de trait dans l’espoir. On ne sait pas ce qu’il va se passer ici le 3 juillet, mais je dois vous donner une liste réelle. Même si la liste peut évoluer et tout est ouvert pour tout le monde, mais il faut bien donner une liste. Tu ne fermes la porte à personne. En fait, il n’y a pas de discussions. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Les gens que vous ne voyez pas (dans la liste), c’est des "non" de clubs. La dernière fois que j’ai eu autant de rejets, c’était au collège. Les personnes avec lesquelles j’ai parlé ont été très directes, oui », déclarait Thierry Henry en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

Philippe Diallo fait renaître l’espoir

Emmanuel Macron ne ménage aucun effort pour que Kylian Mbappé prenne part aux JO sur sa terre natale. Pour ce faire, lors de l’arrivée de Florentino Pérez à Paris en mai dernier, le président français a une fois encore formulé ce vœu, demandant au président du Real Madrid de libérer le joueur pour l’occasion. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a laissé entendre que le patron de la Maison Blanche avait donné un brin d’espoir à Macron sur les chances de la participation de Mbappé aux JO.

Getty/GOAL

« Florentino Pérez était à l'Élysée dans le cadre d'un événement de la FIFA et a fait une réponse diplomatique en laissant entendre que les choses étaient ouvertes, on s'en est tenus à cette réponse. On sait que les Jeux sont très importants pour la France et le football français. L'objectif est de pouvoir constituer la meilleure équipe possible le moment venu, c'est ce que j'ai toujours défendu. Je reste sur cette ligne », a lancé le président de la FFF, avant de laisser l’espoir de voir Mbappé à cette compétition.

Getty Images

« Thierry Henry a présenté une liste qu'il a qualifiée de virtuelle, c'est-à-dire qu'elle donne un premier cap après tous les contacts qui ont été pris. Des gens peuvent sortir et d'autres entrer. Il ne vous a pas échappé que, parmi les plus de 23 ans que l'on peut retenir, il n'y en a que deux sur les trois possibles. Donc, il y a une troisième place qui reste ouverte pour la liste définitive qui sera remise le 3 juillet », a-t-il ajouté pour conclure.

Donc il y a encore un brin d’espoir pour que Kylian Mbappé soit de la partie avec l’équipe de France olympique à Paris. Le Bondynois pourrait être le troisième joueur de plus de 23 ans après Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta.