Mbappé au Real Madrid ? Ancelotti ne dit pas non

Après Karim Benzema, ce fut au tour de Carlo Ancelotti de faire un appel du pied pour convaincre Kylian Mbappé.

A travers une interview accordée à L’Equipe, Karim Benzema a de nouveau invité son coéquipier en sélection, Kylian Mbappé, à le rejoindre au Real Madrid. Et c’est une perspective qui ne déplairait pas non plus à son entraineur Carlo Ancelotti.

Benzema s’est transformé en directeur sportif des Merengue afin d’essayer d’attirer son précieux compatriote à la Casa Blanca. A chaque fois qu’il en a l’occasion, il met tout en œuvre pour que ce mariage, que beaucoup estiment inévitable, puisse se concrétiser. « Il l'a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps », a-t-il déclaré au quotidien français.

Ancelotti prêt à faire de la place pour Mbappé

Logiquement, les propos tenus par KB9 sont arrivées aux oreilles de son entraineur de Carlo Ancelotti. En conférence de presse, l’entraineur italien a ainsi réagi à la possibilité de voir la star du PSG rejoindre son effectif. « Que Mbappé en profite car le Real Madrid c’est le plus grand club au monde », a-t-il lâché.

Le technicien italien s’est exprimé avec le sourire aux lèvres, et sa réaction tranche avec celle qu’il pouvait tenir lors de ses précédentes interventions. Jusque-là, il s’est toujours refusé à alimenter les rumeurs, prétextant ne pas vouloir partie des joueurs appartenant à d’autres clubs.

Pour rappel, il y a quelques jours, Toni Kroos s’est également exprimé sur Goal Espagne sur l’éventuelle venue de Mbappé à Bernabeu. Il s’y est dit plutôt favorable : « Cet été, j'ai déjà dit que j'aimerais qu'un joueur comme lui vienne, mais s'il ne le fait pas, nous aurons une bonne équipe. On sait que c’est un bon joueur, sa qualité ne se discute pas, mais tout ce qu’on sait d’autre c’est que le Real n’a pas réussi à le recruter. Mon opinion n'a pas changé: les meilleurs joueurs doivent être à Madrid et il est certain qu’il fait partie des meilleurs ».