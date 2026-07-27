L'arrivée de l'Ivoirien Yan Diomandé au Real Madrid est désormais quasiment actée. « Los Blancos » ont en effet devancé le Paris Saint-Germain dans ce dossier, ce qui a provoqué une vive polémique en Espagne.

Le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé hier soir le retrait de son intérêt pour Yan Diomandé, joueur du RB Leipzig, mettant ainsi fin à toutes les négociations concernant le joueur. Les indemnités de transfert et les exigences financières étaient tout simplement excessives et risquaient de déséquilibrer le marché des transferts.

Le site « Foot Mercato » écrit : « En tant que double tenant du titre de la Ligue des champions et club le plus titré ces dernières années en France, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans le jeu de manipulations et de manœuvres auquel se livrent certains agents. » Le club poursuivra sa stratégie sur le marché des transferts avec sérénité et confiance. Dans un communiqué officiel adressé aux médias dimanche soir, le Paris Saint-Germain a annoncé son retrait du dossier Yan Diomandé.

Ce retrait ouvre la voie au Real Madrid, qui devrait boucler l'opération rapidement, au point que certains médias espagnols évoquent une annonce officielle dans les prochaines heures.

Les supporters du Real Madrid ont commencé à se vanter de la supériorité de leur club sur le PSG. Tout d'abord, beaucoup estiment sur les réseaux sociaux que Paris n'est qu'un mauvais perdant après avoir été devancé par son concurrent dans ce dossier. Il est d'ailleurs paradoxal de voir le Paris Saint-Germain dénoncer un marché des transferts surchauffé dont il est peut-être en grande partie responsable ces dernières années.

Les médias espagnols félicitent le Real Madrid d'avoir « battu » le Paris Saint-Germain. La radio Cadena SER a par exemple indiqué : « La vérité, c'est que Diomandé a préféré le Real Madrid au Paris Saint-Germain. »

Le journal « Marca » a écrit dans un article publié la nuit dernière : « Ce matin, le Paris Saint-Germain croyait encore pouvoir signer le joueur malgré les tentatives insistantes du Real Madrid. »

Sergio Valentín, journaliste dans plusieurs médias, dont Radio Marca, a ajouté : « Il y a un passage dans le communiqué de presse du Paris Saint-Germain qui me fait sourire. Le Bayern Munich serait en droit de dire cela, mais que le Paris Saint-Germain se plaigne du marché des transferts est une plaisanterie de mauvais goût pour ceux qui réclament un véritable fair-play financier. »