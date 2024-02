Martino en dit plus sur la blessure de Messi

Lionel Messi est entré en jeu contre le Vissel Kobe et l'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, a fait le point sur la blessure de l'Argentin.

L'octuple Ballon d'Or a souffert de problèmes physiques pendant la pré-saison avec l'Inter Miami, qui a joué très peu de minutes depuis le match contre Al-Hilal. Messi a manqué le match contre le onze de Hong Kong, qui a suscité une vive controverse et la colère des supporters. Il a toutefois joué 30 minutes lors de la défaite des Herons aux tirs au but contre le Vissel Kobe à Tokyo.

Martino s'est néanmoins montré rassurant au Miami Herald : "Je pense que le match a été équilibré, ils ont mieux joué en première mi-temps, ils ont eu des occasions de marquer et nous nous sommes améliorés au fur et à mesure que le match avançait en deuxième mi-temps. Après la séance d'entraînement d'hier, Leo m'a dit qu'il se sentait bien et nous avons pris la décision de le faire entrer en jeu pendant 30 minutes. Il était heureux après le match parce qu'il a dit qu'il se sentait à l'aise dans ce rôle."

Une pré-saison très médiocre

L'Inter Miami a connu une pré-saison très médiocre jusqu'à présent, ne remportant qu'un seul de ses six matches, contre une équipe de Hong Kong. La pré-saison a commencé par un match nul et vierge contre le Salvador, suivi d'une défaite 1-0 contre le FC Dallas, puis de défaites 4-3 et 6-0 contre Al-Hilal et Al-Nassr. Malgré cela, le club reste le favori des bookmakers pour remporter la MLS cette saison, grâce à son incroyable puissance de feu avec des joueurs comme Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, qui aident Messi.

Les Herons disputeront leur dernier match amical contre les Newell's Old Boys, l'ancienne équipe de Messi, avant d'entamer leur campagne MLS contre le Real Salt Lake le 21 février. On ne sait pas encore si l'Argentin sera apte à débuter l'une ou l'autre de ces deux rencontres.