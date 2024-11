Marseille : Quand De Zerbi se sert de Vinicius pour titiller Greenwood

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est servi de Vinicius pour toucher l’égo de Mason Greenwood avant Nantes, dimanche.

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce dimanche dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Un match que les Phocéens devront remporter afin d’apaiser la colère de Roberto De Zerbi, furieux après la défaite contre le PSG. Avant la rencontre face aux Canaris, le technicien italien a fait passer un message particulier à Mason Greenwood en se servant de Vinícius Júnior.

Roberto De Zerbi demande à Mason Greenwood de s’inspirer de Vinicius

L’ambiance n’est pas bonne dans la cité phocéenne, ces derniers jours. Il y a une semaine, l’OM s’inclinait face au PSG lors du Classique de la neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Une défaite mal digérée par Roberto De Zerbi qui était furieux après ses joueurs toute la semaine. Le technicien transalpin était notamment déçu de ces derniers et surtout de Mason Greenwood. « Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs », a-t-il lâché sur l’international anglais, dimanche dernier.

Roberto De Zerbi n’a pas du tout apprécié la prestation de Mason Greenwood face au Paris Saint-Germain. L’ancien coach de Sassuolo a notamment reproché à son ailier son manque de présence sur les replis défensifs, laissant un boulevard à Bradley Barcola sur son côté. Ce qui l’a d’ailleurs poussé à le sortir dès la mi-temps. Cependant, De Zerbi a trouvé un moyen surprenant de faire comprendre à Greenwood ses exigences. Selon L’Equipe, l’entraineur de l’OM a montré à l’ex-mancunien des vidéos de Vinícius Júnior dans la semaine. De Zerbi veut en effet que Mason Greenwood s’inspire des replis défensifs de l’ailier brésilien du Real Madrid pour assister ses défenseurs. A voir si l’Anglais s’est bien imprégné des consignes avant d’affronter Nantes, ce soir (20h45).