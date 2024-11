OM, Roberto De Zerbi furieux contre ses joueurs

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, était remonté contre ses joueurs avant le match contre Nantes, dimanche.

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes, dimanche, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Une nouvelle occasion pour le club phocéen (3e, 17 pts) pour conforter sa place sur podium. Les joueurs ont d’ailleurs intérêt à remporter ce choc face aux Canaris afin d’apaiser Roberto De Zerbi, furieux depuis la défaite contre le PSG, dimanche dernier (0-3).

« Il a été plus froid avec nous… », Luis Henrique balance sur Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi ne gardera pas de bons souvenirs de son premier Classique en Ligue 1 avec l’OM. S’il a battu son l’Olympique Lyonnais lors de son premier Olympico (2-3), le technicien italien n’a pas pu récidiver contre le Paris Saint-Germain. Pire, son équipe n’a pas existé face au PSG et a d’ailleurs le pied après l’expulsion d’Amine Harit à la 20e minute alors qu’elle était déjà menée 1-0. Une attitude qui n’a pas plus à Roberto De Zerbi qui a montré sa colère à l’interne vis-à-vis de ses joueurs tout au long de la semaine.

« Il était extrêmement embêté, mais nous aussi, après ce match là, mais lui peut-être un peu plus. Il nous avait donné sa confiance, il y avait tout un travail qui a été réalisé tout au fil de la semaine et donc oui cette semaine-ci a été plus dure, le travail était un peu plus acharné, il a été plus froid avec nous mais tout cela est extrêmement normal pour qu'on puisse travailler dur pour qu'on puisse vraiment obtenir le meilleur résultat possible pour le prochain match et pour qu'après nous puissions être heureux », a révélé l’ailier, Luis Henrique, en conférence de presse, ce vendredi.