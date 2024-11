Nantes - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après la correction reçue face au PSG, l'OM va tenter de se relancer en revenant avec les trois points de Nantes.

La semaine qui vient de s'écouler a été très longue à Marseille. D'abord parce que la déculottée subie contre le PSG lors du Classique (0-3) reste encore dans toutes les têtes et aussi parce que l'atmosphère au sein du club a été perturbée par l'affaire Papin. Afin de chasser tous ces nuages, il est impératif de l'emporter face à Nantes ce dimanche.

L'OM en quête de rebond

Malgré son faux-pas face à l'ennemi juré, l'OM reste encore dans le bon wagon. Mais, il faut faire attention à ne plus trainer en route et c'est pourquoi il est impératif d'aller chercher un bon résultat à La Beaujoire. Une mission à la portée des Phocéens. Si cet objectif est atteint, ils se hisseraient à la deuxième place du classement.

Pour dominer les Canaris chez eux, il faudra tout de même que les individualités olympiennes se réveillent. A commencer par Mason Greenwood. L'ailier anglais est un peu le baromètre de son équipe. Quand il est performant, l'OM l'est aussi et vice-versa. Roberto De Zerbi attend de lui qu'il se réveille et retrouve notamment son rendement de début de saison.

Nantes croient ses chances

Côté nantais, on fera tout pour compliquer la tâche des Provençaux. Même s'ils restent sur trois matches sans succès devant leurs supporters, les protégés d'Antoine Kombouaré abordent ce match avec confiance. Ils croient en leurs chances de signer un bon résultat face à l'une des meilleures équipes du championnat.

Le FCN aura quand même à sortir le grand jeu pour valider les 3 points. Contre l'OM, devant son public, l'équipe reste sur cinq matches consécutifs sans victoire. Le dernier succès des octuples champions de France face aux Marseillais remonte au 5 décembre 1998. Le regretté Emiliano Sala avait été le héros du match avec un but et une passe décisive offerte.

Horaire et lieu du match

10e journée de Ligue 1

Stade de La Beaujoire, Nantes

Dimanche 3 septembre 2024

A 20h45, heure française

Nantes – Marseille

Les compos probables de Nantes - OM

Nantes : Lafont - Coco, Zézé, Castelletto, Cozza - Augusto, Chirivella - Thomas, Kadewere, Abline - Mohamed

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier - Rabiot, Hojbjerg - Greenwood, Rowe, Luis Henrique – Wahi.

Sur quelle chaine suivre le match Nantes - Marseille

La rencontre entre Nantes et Marseille sera à suivre ce dimanche 3 novembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.