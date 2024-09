Marseille : Pourquoi De Zerbi a réintégré Kondogbia dans ses plans ?

Poussé à la sortie par l’OM cet été, Geoffrey Kondogbia a finalement retrouvé grâce aux yeux de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec l’OGC Nice, samedi, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. C’est en marge de cette rencontre que Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion pour le technicien italien de dévoiler enfin les raisons de son changement d’avis sur Geoffrey Kondogbia, cet été.

L’incroyable retournement de situation pour Geoffroy Kondogbia à l’OM

L’OM a procédé à un grand ménage au sein de son effectif lors du mercato estival. L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc a, en effet, redistribué les cartes dans la cité phocéenne. Si le club a enregistré une dizaine de recrues cet été, l’OM n’a pas manqué de leur faire de la place en libérant plusieurs joueurs. En effet, dès son arrivée, Roberto De Zerbi a identifié les joueurs sur lesquels il ne comptait pas et les a écartés du groupe professionnel.

Getty

Il s’agit notamment d’Illiman Ndiaye, Ismaila Sarr, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Pau Lopez, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba et Geoffrey Kondogbia. Parmi ces derniers, seuls les deux derniers sont toujours au club. Mais si Mbemba est toujours écarté, Kondogbia, lui, a été réintégré au groupe professionnel à la surprise générale.

Comment Kondogbia a fait changer d’avis Roberto De Zerbi

« Kondogbia est l’une des plus belles choses que j’ai vues à Marseille ». C’est en ces termes que Roberto De Zerbi a lancé le sujet sur le milieu de terrain centrafricain en conférence de presse, ce vendredi. Alors qu’il ne comptait pas sur lui à son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’ancien coach de Brighton révèle avoir changé d’avis sur Geoffrey Kondogbia après une discussion téléphonique.

« J’aime changer d’idée. Parfois, nous, les entraîneurs, on part avec des idées et on ne bouge pas. Je ne comptais pas sur lui initialement puis je lui ai parlé au téléphone et j’ai eu des sensations positives. Je l’ai fait s’entraîner avec nous au début. Quand j’ai vu sa qualité, son envie de rebondir après une saison négative, j’étais très content de lui. C’est un garçon exceptionnel, un joueur très fort. C’est l’une des plus belles notes depuis mon arrivée ici », a confié De Zerbi.