Marseille – Havre (3-0) : Gattuso s’enflamme à propos d’Aubameyang

Buteur et passeur contre le Havre ce dimanche pour la victoire de Marseille (3-0), Pierre-Emerick aubameyang a été encensé par Gennaro Gattuso.

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce dimanche contre le Havre. Grâce à un jeu spectaculaire et très dynamique, le club Phocéen n’a fait qu’une bouchée (3-0).

Le déclic pour Marseille

Humilié à Paris (4-0), dominé à Monaco (3-2), accroché à Brighton après avoir mené 2-0, l'Olympique de Marseille n'avait plus gagné depuis la réception de Brest (2-0) fin août. Ce dimanche contre le Havre à l’occasion de la 8éme journée de Ligue 1, le club Olympien s’est imposé avec la manière (3-0). Muet depuis le début de la saison en Ligue 1, Pierre Emerick Aubameyang inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM en Ligue 1. L’international gabonais a participé à la victoire de l’OM contre le Havre en inscrivant non seulement un but mais en délivrant également une passe décisive. A l’issue du match, Gennaro Gattuso a laissé éclater sa joie par rapport à la belle performance de son joueur.

Gattuso tombe sous le charme d’ A ubameyang

« Aubameyang ? Je l'ai connu au Milan quand il n'avait que 17 ans et que j'avais déjà deux enfants. Je l'ai félicité pour son travail récemment. Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail, c’est incroyable, comme le fait qu’il écoute attentivement lorsqu'on travaille la tactique par exemple. C'est très important comme exemple pour les jeunes joueurs. (en français) Chapeau, chapeau, chapeau ! »

Gattuso a trouvé la clé

C’est la première victoire de Gattuso depuis son arrivée sur le Vieux Port. L’entraîneur italien semble avoir trouvé la parade pour faire briller cette formation olympienne qui était en plein doute ces dernières semaines. Avec son dispositif tactique de 4-2-3-1, avec deux pivots très fiables techniquement au milieu de terrain (Ounahi, Harit), Gattuso espère confirmer cette belle prestation après la trêve internationale.