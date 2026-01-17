Pronostic Sénégal vs Maroc 18/01/2026 : choc de titans pour le trône de l'Afrique

Notre expert en paris sportifs s'attend à une finale sous haute tension, dans la lignée des demi-finales. Au bout du suspense, le Sénégal pourrait bien climatiser le pays hôte.

Pronostic Sénégal vs Maroc : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sénégal vs Maroc

Plus/Moins de 2,5 buts : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,43

Double chance : Sénégal ou nul à une cote de 1,60

Buteur : Sadio Mané à une cote de 4,50

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sénégal 1-0 Maroc

Pronostic des buteurs : Sadio Mané (Sénégal)

Le Sénégal semble investi d'une mission pour décrocher sa deuxième étoile continentale. Les Lions de la Teranga s'apprêtent à disputer leur troisième finale sur les quatre dernières éditions de la CAN. Ils réalisent un tournoi exemplaire, alliant beau jeu et solidité comptable.

Le plus gros test des hommes de Pape Thiaw a eu lieu en demi-finale face à l'Égypte, l'un des grands favoris. Sans forcément écraser les Pharaons, les Sénégalais ont su faire preuve de résilience pour s'ouvrir le chemin de la finale. Désormais, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Habitués des duels face aux nations maghrébines en finale (une victoire, une défaite lors de leurs deux précédentes), ils arrivent avec l'expérience des grands rendez-vous.

De son côté, le Maroc espère réitérer la performance de l'Algérie en 2019, qui avait battu le Sénégal 1-0 en finale. Toujours invaincus dans "leur" tournoi, les Lions de l'Atlas affichent un bilan comptable identique à celui de leurs adversaires.

Cependant, les Marocains ont dû s'en remettre à la chance en demi-finale face au Nigeria, s'imposant au bout d'une séance de tirs au but laborieuse où les attaquants nigérians ont manqué de réalisme. Quoi qu'il en soit, les hôtes sont au rendez-vous et ne sont plus qu'à une marche de mettre fin à 50 ans de disette continentale.

Les effectifs probables pour Sénégal vs Maroc

Composition attendue du Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Diarra, I. Gueye, P. Gueye – Ndiaye, Mané, Jackson.

Composition attendue du Maroc : Bono – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui – El Khannouss, El Aynaoui, Saibari – Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

Le poids de l'histoire

Enjeu oblige, on peut s'attendre à une approche prudente des deux côtés. Personne ne voudra se livrer et laisser des espaces fatals en contre. C'est la norme pour une finale de cette envergure, et les récents résultats du Sénégal confirment cette tendance.

Si les Lions ont balayé le Soudan (3-1) en huitièmes, ils ont ensuite enchaîné deux victoires minimalistes (1-0) contre le Mali et l'Égypte. Avec leur armada offensive, le danger peut surgir à tout moment, souvent sur un éclair de génie individuel.

La mission s'annonce corsée pour le Maroc : forcer le verrou d'une défense sénégalaise commandée par Kalidou Koulibaly. Le Sénégal reste sur deux "clean sheets" consécutifs et n'a encaissé de buts que dans deux de ses six matchs de compétition. Les hôtes, restés muets pendant 120 minutes en demi-finale, ont vu leurs trois derniers matchs passer sous la barre des 2,5 buts. Historiquement, 8 des 10 dernières finales de CAN ont été très fermées (2 buts ou moins). Dimanche soir à Rabat, le scénario risque de se répéter.

Pronostic 1 Sénégal vs Maroc : Plus/Moins de 2,5 buts : Moins de 2,5 buts

La pression du pays hôte

Bien que le Maroc soit légèrement favori devant son public, la CAN est le royaume des surprises. On se souvient de la Côte d'Ivoire en 2023, que personne n'attendait face au Nigeria. Si le Maroc a assuré l'essentiel, son parcours n'a pas toujours été impérial dans le jeu.

C'est le premier duel officiel entre ces deux nations depuis 20 ans. Si les statistiques sur deux décennies penchent pour le Maroc (5 victoires en amical contre 1 pour le Sénégal), elles pèseront peu au moment de soulever le trophée. Le Sénégal possède l'avantage de l'expérience : c'est leur troisième finale depuis 2019. Ils connaissent l'exigence émotionnelle de ce stade de la compétition.

Pour le Maroc, l'attente du public et l'absence de finale depuis 2004 pourraient crisper les jambes. Les Sénégalais, plus "froids", sont capables de gérer ce contexte pour s'imposer, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongation.

Pronostic 2 Sénégal vs Maroc: Double chance : Sénégal ou nul

Sadio Mané, l'homme des grands soirs

Les deux effectifs regorgent de talents capables de faire basculer le match. Côté marocain, Brahim Diaz sera le facteur X, lui qui a déjà inscrit 5 buts dans le tournoi. Côté sénégalais, Sadio Mané reste le patron.

Unique buteur en demi-finale, il cumule 2 buts et 3 passes décisives dans cette édition. C'est un joueur de "clutch", celui qui surgit quand la tension est à son comble. Si le Sénégal doit exulter dimanche, il y a fort à parier que Mané en soit l'architecte.

Pronostic 3 Sénégal vs Maroc : Buteur : Sadio Mané

