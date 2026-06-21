L'entraîneur de l'équipe nationale néerlandaise, Ronald Koeman, a répondu à une question sur l'adversaire potentiel des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Brésil ou le Maroc, après la large victoire (5-1) contre la Suède samedi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

« Je n'ai pas de préférence entre les deux », a-t-il déclaré enconférence de presse d'après-match. « Ces deux équipes sont très fortes et elles ont fait match nul lors de leur premier match. »

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Il a ajouté : « Le Maroc a très bien joué en première mi-temps, et le Brésil en seconde. Je ne pense pas qu’une équipe soit plus forte que l’autre ; nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous allons remporter le prochain match (contre la Tunisie) et terminer en tête du groupe, puis nous verrons qui sera notre adversaire. »

Il a également félicité son attaquant Brian Robby, auteur d’un doublé face à la Suède : « Sur le premier but, tout s’est passé comme prévu. Nous savons que Robby est à l’aise sur ce type de ballons. »

L’ancien coach du FC Barcelone a ajouté : « Tout a commencé par une belle passe, puis la vitesse, et Probi devant le but… On ne pouvait pas rêver d’un but plus parfait. »

Il a également souligné que ce succès apportait de la sérénité à la sélection néerlandaise après le match nul concédé lors de la première journée face au Japon (2-2), avant d’ajouter : « Nous en avions besoin. En début de tournoi, il est essentiel de bien lancer la compétition. Cette victoire nous apporte de la sérénité. La pression était forte sur nous pour gagner, sinon tout aurait dépendu du dernier match, et ce n’est pas ce que nous voulons. »