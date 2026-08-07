Mark van Bommel a été présenté vendredi comme sélectionneur de la Belgique. L’entraîneur de 49 ans a également répondu à la question de savoir s’il avait été approché pour prendre les rênes de l’équipe des Pays-Bas.

« Je suis très heureux d’être ici », a déclaré Van Bommel, qui a signé en Belgique un contrat courant jusqu’à l’Euro 2028. « Je pense que ce défi me correspond bien. »

« Au cours des deux dernières années, je n’ai jamais eu le sentiment : c’est ce que je dois faire. À partir du moment où c’est devenu concret, tout s’est réglé assez vite. C’est un poste que chaque entraîneur aimerait avoir, donc je n’ai pas hésité. »

Alors que la Belgique a désormais un nouveau sélectionneur avec Van Bommel, les Pays-Bas sont toujours à la recherche de quelqu’un. Ronald Koeman est parti après la Coupe du monde et aucun successeur n’a encore été trouvé.

Van Bommel a-t-il été approché pour ce poste ? « Il n’y a eu aucun contact, mais cela ne me dérange pas non plus », a-t-il répondu clairement. « Je suis heureux que la fédération belge m’ait appelé pour entraîner les Diables Rouges. C’est un défi avec lequel je peux accomplir beaucoup de choses. »

Il ne voulait donc pas attendre un coup de fil venu de Zeist. « Non, absolument pas. Quand le directeur technique Vincent (Mannaert, ndlr) m’a appelé, j’ai tout de suite su que je devais le faire. »

Un peu plus tard, lorsque la NOS lui demande s’il a encore un conseil à donner à la KNVB, il répond : « Non, je ne vais absolument rien dire là-dessus. C’est une tâche qui revient à Nigel de Jong. Ce n’est pas mon rôle. »