L'Italien Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, estime que l'expulsion de son joueur Phil Foden lors du derby de Manchester était méritée, tout en affirmant que Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, méritait lui aussi d'être expulsé dans la même action.

Manchester City a réussi à s'imposer dans ce derby disputé à Old Trafford sur le score d'un but à zéro, lors d'une rencontre marquée par de nombreuses polémiques arbitrales, après l'expulsion de Phil Foden à la 23e minute, ainsi que le but d'Erling Haaland annulé par le juge de touche pour hors-jeu, avant que l'assistance vidéo n'en confirme la validité.

L'expulsion est survenue à la 23e minute, lorsqu'un accrochage a eu lieu entre Bruno Fernandes et Foden, ce dernier tombant au sol à la suite de l'action, mais il a donné un coup de pied au capitaine de United, ce que l'arbitre Michael Oliver a considéré comme une faute justifiant une exclusion directe du match.

Lors de son intervention dans l'émission « Match of the Day » sur la BBC, Enzo Maresca a décrit ses émotions et sa célébration en ces termes : « Ce sont les émotions d'un match de derby après une victoire à dix. C'est toujours formidable de gagner à dix, mais le derby est un match particulier pour tout le monde. J'étais heureux et je pense que ma réaction était naturelle. »

Il a ajouté : « Le plan a complètement changé après le carton rouge. L'état d'esprit combatif, les efforts et la solidarité des joueurs ont été remarquables. Honnêtement, je pense que c'était un carton rouge mérité (pour Phil Foden), mais il en va de même pour Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United, dans la même action, et pas seulement pour nous. »

Il a poursuivi : « Nous n'avons laissé aucune contre-attaque se produire ni aucun espace derrière nous. C'est un match particulier pour tout le monde ; pour les supporters, le club et l'entraîneur, mais ce n'est pas le moment de penser à moi ; je pense à l'équipe et à ces trois points incroyables. »

Au sujet du but d'Erling Haaland – dont Manchester United a réclamé l'annulation pour hors-jeu – Maresca a déclaré : « Je pense que c'était un but valable et évident, donc c'est parfait. »

Dans d'autres déclarations à Sky Sports, Maresca a affirmé : « Il était tout à fait clair que le but n'était pas un hors-jeu. Et lorsque le quatrième arbitre me l'a dit, j'ai célébré tôt car je connaissais la vérité. »

Il a complété : « Enzo Fernandez a été exceptionnel aujourd'hui, et c'était formidable qu'il contribue à notre victoire. »

À propos de l'arrêt du gardien Gianluigi Donnarumma dans la dernière minute sur une frappe de Bryan Mbeumo, il a conclu ses propos : « Quel arrêt incroyable ! C'est pour cela que Donnarumma est ici ; c'est pour cela que Manchester City l'a recruté, parce que c'est un gardien de but exceptionnel. »