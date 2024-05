Marcelino fracasse (encore) l'OM

Ancien coach de l’OM, Marcelino a encore tenu des propos cinglants sur le club phocéen, samedi.

L’Olympique de Marseille s’est relancé récemment avec une victoire en Ligue 1 contre Lens le weekend dernier (2-1). En plus de cela, l’OM a encore toutes les chances de se qualifier en finale de l’Europa Ligue après son nul en demi-finale aller face à l’Atalanta. Mais avant de rencontrer les Bergamasques, les Phocéens ont avaient éliminé en 8es de finale, Villareal entrainé par un certain Marcelino, ancien coach de Marseille. Une élimination que le technicien espagnol n’a toujours pas digérée.

La sortie provocatrice de Marcelino sur l’OM

Huit mois après son départ, Marcelino Garcia Toral a toujours une dent contre l’OM. Le technicien espagnol avait démissionné en septembre dernier, deux mois seulement après son arrivée, suite à des tensions avec les supporters. Quelques semaines après, Marcelino était nommé sur le banc de Villareal. C’est avec le Sous-Marin jaune que l’Espagnol va retrouver l’OM en 8es de finale de Ligue Europa en mars dernier. Un duel remporté par les Phocéens au terme d’une double confrontation explosive (4-0, 4-1). Mais pour Marcelino, la qualification de l’OM n’était pas méritée.

« Je crois que le mot miracle enlève de l’importance au travail. Dans le foot, il y a peu de miracles et rien n’arrive sans le travail. On a montré ce soir qu’avec le travail, on a été très supérieurs à l’OM. Je pense qu’on méritait clairement plus de quatre buts ce soir et qu’on méritait la qualification. Dans le foot, il y a parfois un peu de chance mais si on s’était qualifiés, ça n’aurait pas été un miracle. Ça aurait été la récompense méritée du travail. Ils ont eu beaucoup plus de chance à l’aller que nous ce soir », pestait le coach de Villareal après la manche retour.

Marcelino ne digère pas toujours l’élimination contre l’OM

Alors que l’OM va disputer sa demi-finale retour contre l’Atalanta jeudi prochain, la pilule n’est toujours pas passé du côté de Marcelino. Le technicien espagnol est revenu encore une fois sur cette élimination contre l’Olympique de Marseille dans des propos relayés par Marca. Et comme il y a quelques mois, Marcel estime que Villareal aurait pu passer.

« Les situations sont différentes à chaque moment de la saison. Un mauvais jour vous condamne, pas seulement nous, comme cela s'est produit à Barcelone. Nous avons commis des erreurs au match aller et cela nous a condamnés. C'est le football. Les matchs montrent la voie à suivre. Ce ne sont pas toujours les meilleures équipes qui arrivent au bout, mais celles qui réussissent le mieux à certains moments de la phase à élimination directe », a-t-il déclaré.