Mane encense Thiago Alcantara : "Liverpool est chanceux d'avoir l'un des meilleurs du monde"

L'attaquant des Reds a marqué les deux buts qui ont permis aux Reds de battre Chelsea, mais la nouvelle recrue, sortie du banc, a attiré l'attention.

Sadio Mane considère Thiago Alcantara comme "l'un des meilleurs joueurs du monde" et admet que est "chanceux" d'avoir l'international espagnol dans son effectif. Jürgen Klopp a vu ses dirigeants faire des efforts pour obtenir de nouveaux visages à Anfield et lui offrir une recrue de choix en la personne de Thiago Alcantara. Ayant précédemment vécu un mercato relativement calme, le champion d' en titre commence à dépenser de l'argent.

Thiago Alcantara a été recruté en provenance du , tandis que 50 millions d'euros ont été investis dans l'ancienne star des Wolves, Diogo Jota. Ce dernier n'a pas encore fait ses débuts pour les Reds, mais une nouvelle recrue a été lancée dans le grand bain lors de la victoire 2-0 sur à Stamford Bridge. Sadio Mané a scellé la victoire de Liverpool dans ce choc avec un doublé impressionnant, mais Thiago Alcantara a attiré l'attention lorsqu'il est sorti du banc de touche, signant un record de passes réussies en une mi-temps en .

La capacité de passe du joueur de 29 ans était pleinement visible à Stamford Bridge, Sadio Mané ayant ensuite déclaré à Sky Sports : "Ce n'est pas seulement moi, tout le monde sait ce qu'il est capable de le dire. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, donc nous avons la chance d'avoir Thiago dans notre équipe. Et je pense qu'il a montré qu'il était un grand joueur". L’équipe de Jürgen Klopp a contrôlé la rencontre de bout en bout contre Chelsea, Thiago Alcantara remplaçant Jordan Henderson à la pause après que le milieu des Reds ait reçu un léger coup.

"Nous méritions de gagner"

Mane a analysé la rencontre : "De toute évidence, c'était un match de haut niveau, pour être honnête. C'était un match de haut niveau. Surtout en première mi-temps, nous avons trouvé très difficile de créer des occasions et je pense que quand ils ont reçu le carton rouge, cela a facilité les choses. En seconde période, nous avons créé de nombreuses occasions et finalement nous avons marqué deux buts. Je pense qu'aujourd'hui nous méritions de gagner".

La cause de Liverpool a été considérablement aidée lorsque Andreas Christensen a été expulsé à la fin de la première mi-temps, grâce à l'intervention du VAR transformant le premier carton jaune du Danois en carton rouge. Sadio Mané était au centre de cet incident, l'attaquant sénégalais plaqué au sol alors qu'il courait vers le but adverse. Ce dernier a ouvert le score quelques instants plus tard avant de profiter de l'erreur de Kepa pour s'offrir un doublé.

Sadio Mané est revenu sur son pressing poussant Kepa à la faute : "Oui, bien sûr, ce genre de choses est toujours ce que nous essayons sur le terrain d'entraînement. Quand il a eu le ballon, je savais que ce serait difficile pour lui d'avoir une option, le seul choix était de le dégager. Alors j'étais devant lui et il a essayé de le passer. Malheureusement pour lui, il a fait une erreur. Heureusement pour moi et j'ai marqué un deuxième but pour mon équipe".