Manchester United vendu à... Lewis Hamilton ?

Le pilote de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas Lewis Hamilton a été associé à l'offre de rachat de Manchester United par Sir Jim Ratcliffe

Une vente aura probablement lieu avant l'été, avec plusieurs parties intéressées par l'achat du club d'Old Trafford.

Cependant, Hamilton, sept fois vainqueur du championnat des pilotes de F1, n'est pas impliqué dans l'offre de Ratcliffe pour acheter Man Utd, selon The Independent.

Le Britannique, 38 ans, faisait partie de la tentative de Sir Martin Broughton d'acheter Chelsea en 2022, et a des liens étroits avec Ratcliffe, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles il pourrait être impliqué dans une offre de rachat de Man Utd.

Le Times a rapporté que Ratcliffe est entré dans la course au rachat et qu'il souhaite racheter le club qu'il a soutenu dans son enfance.

Le septuagénaire était déjà en lice pour racheter Chelsea l'été dernier, mais sa tentative a échoué, le milliardaire américain Todd Boehly ayant préféré conclure un accord pour acheter le club de l'ouest de Londres.

Ratcliffe est le propriétaire de l'entreprise chimique INEOS, qui est actionnaire pour un tiers de l'écurie Mercedes F1, l'écurie de course pour laquelle Hamilton concourt.

Le propriétaire d'INEOS a investi pour la première fois dans Mercedes en 2020 et il est entendu qu'il s'est rapproché d'Hamilton après avoir assisté à plusieurs courses depuis lors.

Mais, malgré l'implication historique d'Hamilton dans une offre de rachat de la Premier League et sa relation avec Ratcliffe, il a été rapporté qu'il ne fait pas partie de la tentative de Ratcliffe d'acheter Man Utd.

Qu'a dit Hamilton ?

Lors du Grand Prix des Pays-Bas 2022 en septembre dernier, une course qui a été remportée par le héros local Max Verstappen, Hamilton a été interrogé sur l'éventuelle offre de rachat de Man Utd par Ratcliffe.

En réponse, il a dit : "Jim est en partie patron et en partie partenaire. Je dirais que nous sommes plus des partenaires parce que nous sommes dans le même bateau.

"J'espère à l'avenir faire quelque chose avec Jim et construire avec lui. Je ne sais pas quand ce sera le cas ni ce que ce sera.

"Mais je veux m'impliquer de plus en plus dans des équipes parce que je crois vraiment à la propriété noire et à l'équité noire, parce que cela fait vraiment défaut dans le sport."

Après avoir perdu dans la course au rachat de Chelsea, Hamilton a acheté une participation dans la franchise NFL Denver Broncos en août dernier. Sa saison 2023 de Formule 1 débutera avec le lancement de la voiture F1 W14 E Performance de Mercedes le 15 février.