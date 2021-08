Manchester United, Varane "très heureux" de jouer avec Pogba

Le Français a exprimé sa joie après avoir retrouvé son compatriote en club tout en décrivant ses objectifs pour la saison 2021-22.

Raphaël Varane se dit "très heureux" d'avoir rejoint Paul Pogba à Manchester United, le champion du monde 2018 est "prêt à travailler dur" pour aider les pensionnaires d'Old Trafford à remporter des trophées. Manchester United a dépensé 45 millions d'euros pour faire venir Varane du Real Madrid cet été, présentant officiellement le joueur de 28 ans aux supporters avant leur match d'ouverture de Premier League contre Leeds samedi.

L'arrivée de Raphaël Varane a semblé donner un coup de boost à toute l'équipe alors qu'elle s'est imposée 5-1, avec un Paul Pogba de gala, impliqué sur quatre des cinq buts en étant à chaque fois à la passe, avec qui il a hâte de jouer en club après de nombreuses années de succès sur la scène internationale. La duo a joué un rôle clé dans le sacre de la France lors de la Coupe du monde en Russie en 2018, et Varane espère que leur désir commun de succès aidera les Red Devils à mettre fin à une disette de quatre ans en 2021-22.

S'exprimant lors de sa première interview en tant que joueur de Manchester United, le défenseur central a déclaré à propos de sa relation avec Pogba: "Je suis très heureux. Je le connais depuis très longtemps, nous avons commencé avec l'équipe de France et c'est un grand joueur. Je pense qu'il est ambitieux et moi aussi, nous sommes donc prêts à travailler dur et à faire tout notre possible pour remporter des trophées".

Pourquoi Varane a-t-il choisi United ?

Varane s'est également exprimé sur la personnalité de Paul Pogba : "Je pense que Paul est très positif et il a une très bonne énergie ; il motive les joueurs dans les vestiaires et sur le terrain avec son énergie. Nous sommes différents mais nous sommes très complémentaires, et c'est important dans l'équipe d'avoir différents types de leaders et de personnages". Le Français a ensuite expliqué pourquoi il avait choisi de quitter le Real Madrid pour relever un nouveau défi en Premier League après un séjour de 10 ans chargé de trophées à Santiago Bernabeu.

"Je pense que c'était un bon moment à cause de beaucoup de choses, mais je pense que le plus important est que c'est un nouveau défi et c'est une grande motivation pour commencer dans un nouveau championnat dans un grand club comme Manchester United", a-t-il déclaré. "Cette opportunité était incroyable pour moi, alors j'ai choisi ce changement pour moi et ma famille. Ils sont venus avec moi. Vous sentez quand c'est le bon moment pour changer des choses et c'était le bon moment".

Varane, qui a remporté trois titres de Liga et cinq ligues des champions pendant son séjour au Real, a également été interrogé sur les anciennes stars des Red Devils qu'il admirait quand il était jeune : "Bien sûr, Nemanja Vidic et Rio Ferdinand étaient des légendes . Je me souviens de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs et David Beckham aussi. Ce sont des légendes et je suis très fier de faire partie de cette famille".