Manchester United officialise l'arrivée de Varane

En marge de son premier match de la saison contre Leeds, Manchester United a officialisé l'arrivée de Raphael Varane.

Raphael Varane a validé son transfert de 47 millions d'euros à Manchester United en provenance du Real Madrid.

Ole Gunnar Solskjaer ajoute un défenseur de qualité dans son effectif avec le vainqueur de la Coupe du monde au début de la saison 2021-22, Varane s'engageant dans un contrat de quatre ans qui le verra rester à Old Trafford jusqu'en 2025.

Le joueur de 28 ans s'est vu offrir la possibilité de prolonger son séjour à Madrid, mais a plutôt choisi de relever un nouveau défi en Premier League, mettant ainsi fin à son séjour de dix années chargé de trophées à Santiago Bernabeu.

Qu'est-ce qui a été dit?

Varane a déclaré sur le site officiel de United : "Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser."

"Il y a beaucoup plus que je veux accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour gagner des matchs et des trophées. Après avoir parlé au manager, je peux voir combien de progrès ont été réalisés au cours des dernières saisons et je rejoins maintenant un groupe prêt à jouer au plus haut niveau."

"Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club."

Solskjaer a ajouté : "Je suis absolument ravi que nous ayons réussi à obtenir l'un des meilleurs défenseurs du monde au cours des 10 dernières années. Raphaël est un gagnant que nous suivons depuis longtemps et nous savons à quel point il est un professionnel dévoué."

"Nous avons une grande profondeur de défenseurs internationaux et il ajoutera ses immenses compétences et son leadership à ce groupe. C'est un défenseur unique avec une rare combinaison d'attributs de haut niveau qui, je le sais, déteindra sur nos jeunes joueurs."

"Il a tout gagné mais je sais qu'il est toujours déterminé à réussir, j'ai hâte de l'accueillir dans l'équipe."

Il devient la deuxième signature de United de l'été, Jadon Sancho ayant déjà effectué un transfert de 85 millions d'euros du Borussia Dortmund et il pourrait y avoir de nouvelles recrues à venir avant la date limite du 31 août.

L'héritage de Varane au Real

Varane quitte le Real avec un statut de légende du club fermement intact après avoir joué un rôle clé dans l'une des périodes les plus réussies de l’histoire des Merengue.

Il a fait 360 apparitions dans toutes les compétitions pour le club madrilène au et a mis la main sur 18 trophées majeurs au Bernabeu, dont trois titres de Liga et quatre couronnes de Ligue des champions.

Varane a également enregistré 17 buts et sept passes décisives après son arrivée initiale dans la capitale espagnole en provenance de Lens pour le prix de 10 millions d'euros en 2011.