Manchester United : Une guerre entre Ronaldo et Maguire ?

Maguire a connu une baisse de forme cette saison, Manchester United étant en difficulté malgré les arrivées estivales de Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane.

Guerre pour le brassard

Comme le rapporte le Mirror, Maguire ne veut pas céder le brassard de capitaine de Manchester United à Ronaldo, malgré les discussions entre les deux hommes et Rangnick, qui souhaite aider l'international anglais en lui enlevant un peu de pression suite à ses mauvais résultats ces dernières semaines.

Pendant ce temps, le statut de Maguire dans le vestiaire a été mis à mal après que le tacticien allemand aurait demandé à Ronaldo de servir de mentor à des jeunes comme Sancho, Scott McTominay et Marcus Rashford.

"A l'origine, Ronaldo demandait aux joueurs de soutenir Harry. Mais le problème est que le manager veut maintenant que Ronaldo soit le mentor de tous ces jeunes joueurs", ont déclaré des sources au Mirror.

"Cela a laissé Harry dans un no man's land, puisqu'il est le capitaine et qu'il doit dire et suivre tout ce que dit Ronaldo, pour que tout reste doux".

Selon le Mirror, la croyance dans le vestiaire de Manchester United est que Maguire sera remplacé par Ronaldo comme capitaine dans un avenir proche.