Manchester United - Une arrivée de Sancho pourrait limiter la progression de Greenwood

Manchester United tente d'enrôler Jadon Sancho (Dortmund) cet été. Mais une arrivée de l'ailier pourrait bloquer la progression de Mason Greenwood.

L'ancien attaquant de , Andy Cole, a averti le club qu'ils devaient faire attention à ne pas bloquer les progrès de Mason Greenwood s'ils parviennent à signer l'attaquant du Jadon Sancho. Greenwood, qui n'a encore que 18 ans, a marqué 17 buts toutes compétitions confondues pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Les Red Devils, cependant, continuent d'être liés à un transfert de Sancho, dont l'arrivée limiterait probablement les minutes du jeune formé au club.

"Vous ne pouvez pas vous permettre de bloquer sa progression"

Cole est catégorique sur le fait que l'attaquant anglais peut devenir une star à part entière et a appelé United à s'assurer de ne pas ralentir son développement quand et s'ils signent Sancho. "Mason est effrayant, absolument effrayant", a déclaré Cole à l'agence de presse PA. "Il doit continuer à faire ce qu'il fait (...) Il peut jouer avec un neuf, il sera donc intéressant de voir où United pense être sa meilleure position et ce qu'ils voient en lui", a ensuite expliqué l'ancien des Red Devils.



"Pour moi, le meilleur numéro neuf au monde est Robert Lewandowski. Mais il n'y en a pas beaucoup, voire aucun autre, de Lewandowski. Et s'ils font venir Sancho, vous devez faire attention car vous ne voulez pas bloquer la progression de Greenwood. United a besoin de recruter des joueurs car vous devez vous améliorer à chaque saison, mais c'est un bon équilibre à trouver. Si vous avez un joueur comme Mason Greenwood, vous ne pouvez pas vous permettre de bloquer sa progression".

La légende de , Alan Shearer, a récemment encouragé Greenwood à battre son record de buts inscrits en , décrivant l'adolescent comme une "superstar potentielle". Solskjaer, quant à lui, est bien conscient du talent que possède Greenwood devant le but et a noté qu'il était l'un des meilleurs finisseurs qu'il ait jamais vus. L'attaquant de 18 ans a rejoint Manchester United à l'âge de six ans et a fait ses débuts en compétition avec les Red Devils contre le , en mars 2019.