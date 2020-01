Manchester United, Solskjaer : "Pogba une blessure différente"

Paul Pogba s'est fait opérer de la cheville droite ce jeudi. Son entraîneur a assuré que ce n'est pas la même blessure.

Paul Pogba est en train de vivre une saison blanche, ou presque. Le Français a disputé huit matches toutes compétitions confondues en raison de ses pépins physiques. De retour de blessure il y a quelques semaines, Paul Pogba a connu une joie de courte durée. Entré en jeu face à et , le milieu de terrain français a de nouveau contracté une blessure à la cheville, la partie du corps qui l'avait handicapé depuis le mois d'octobre.

En conférence de presse avant le match de contre , Ole Gunnar Solskjaer a donné des nouvelles de Paul Pogba : "Et allez ça recommence encore une fois. C'est le troisième tour de la FA Cup et vous parlez à nouveau de Paul Pogba. Paul est revenu après une longue période, deux matchs, il a eu une réaction et n'a pas pu aller à , car il a senti que sa cheville était endolorie. Nous avons fait un scan et ce n'est pas la même blessure, c'est une blessure différente".

"Trois ou quatre semaines d'absence"

L'entraîneur des Red Devils a indiqué que Paul Pogba a reçu plusieurs avis avant de choisir l'opération : "Bien sûr, lorsque nous avons obtenu ce scan, nous lui avons parlé. Vous consultez toujours aussi votre propre personnel médical, comme je l'ai fait lorsque j'ai eu mon opération. Vous voulez le meilleur deuxième avis et le conseil était de la faire (l'opération). Ce n'est pas majeur, et probablement, comme je l'ai dit, trois ou quatre semaines d'absence."

"Quand j'ai dit «son entourage», comme lorsque vous consultez votre chirurgien et ceux en qui vous avez confiance, c'est peut-être mon mauvais anglais. Vous avez des gens en qui vous avez confiance et à qui vous parlez. Comme je l'ai dit, quand j'ai eu mes blessures, des opérations au genou, j'ai eu des gens en Norvège et en à qui j'ai parlé et Paul a des gens en qui il a confiance, et c'est plus important. C'est donc plus ou moins ça. Et la FA Cup est le prochain sujet de discussion, d'accord ? C'est aussi clair que cela peut être à ce stade", a conclu le Norvégien.

Privé de Paul Pogba et de Scott McTominay, Ole Gunnar Solskjaer manque d'options au milieu de terrain et a ouvert la porte à une arrivée durant l'hiver : "Eh bien, nous sommes toujours à la recherche d'une recrue et comme je l'ai dit tant de fois, nous avons nos objectifs. S'ils deviennent disponibles, c'est quelque chose que nous voulons faire. Si les bons joueurs ne sont pas là au bon prix, alors nous ne pouvons pas recruter un joueur".