Manchester United, Solskjaer : "Bruno Fernandes a un cerveau plus rapide que les autres"

Le patron des Red Devils est ravi de voir les Portugais s'amuser à l'entraînement tout en travaillant dur sur plusieurs aspects de son jeu.

Ole Gunnar Solskjaer a décrit la nouvelle recrue de , Bruno Fernandes, comme un "très, très bon footballeur" avec "beaucoup d'attributs", tout en félicitant le meneur de jeu pour son "enthousiasme" à l'entraînement. Bruno Fernandes a été acheté 55 millions d'euros par Manchester United au Sporting CP en janvier, mettant fin à une longue saga de transferts qui s'est étalée sur plus d'un an.

L'international portugais a été projeté directement sur le devant de la scène lors de son arrivée à Manchester, jouant les 90 minutes d'un match à domicile contre les Wolves juste avant la trêve hivernale anglaise.

Les Wolves ont obtenu un match nul 0-0, ce qui a rajouté un obstacle à l'objectif de Manchester United de terminer parmi les quatre premiers, mais Bruno Fernandes a impressionné lors de ses débuts. Ole Solskjaer espère que Bruno Fernandes pourra fournir l'étincelle créative dont son équipe a cruellement manqué dans le dernier tiers de la saison, Paul Pogba étant toujours hors de forme alors qu'il se remet d'une opération de la cheville. L'entraîneur des Red Devils a été enthousiasmé par la façon dont l'ancienne star du Sporting s'est installé dans l'équipe lors de son camp d'entraînement à Marbella, mais dit qu'il faudra du temps au milieu de terrain pour "s'habituer" à son nouvel environnement.

Dalot : "Bruno Fernandes est un joueur fantastique"

L'article continue ci-dessous

"Et bien, dans l'ensemble, c'est un très, très bon footballeur et son cerveau est évidemment plus rapide que beaucoup d'autres. Il a beaucoup d'attributs auxquels nous allons nous habituer. Nous allons nous habituer à lui et il va s'habituer à nous. Ses passes longues, ses passes décisives, ses mouvements, je suis juste content de le voir s'amuser ici. Oui, il s'entraîne et il s'entraîne et il s'entraîne, donc son niveau de forme physique et son enthousiasme sont brillants", a déclaré le Norvégien.

Plus d'équipes

Autre joueur portugais de l'effectif, Diogo Dalot, passé par le FC Porto, a évoqué l'adaptation de son compatriote dans une interview accordée sur le site officiel du club mancunien : "Parfaitement. Je veux dire, c'est comme s'il était ici depuis deux ans déjà. Il s'entend très bien avec les gars, c'est très bien de l'avoir ici, c'est très bon pour moi, très bon pour l'équipe, c'est un joueur fantastique et une personne fantastique. Donc, c'est un de plus pour aider l'équipe".

Recrue majeure de Manchester United cet hiver, Bruno Fernandes va vite s'installer dans le onze de départ des Red Devils. En attendant le retour de Paul Pogba, l'international portugais aura la responsabilité d'être le créateur et la menace principale offensive parmi les milieux de terrain de Manchester United. Auteur de huit buts et sept passes décisives dans le championnat portugais lors de la première partie de saison, Bruno Fernandes devra retranscrire au plus vite ces statistiques sur le terrain avec les Red Devils.