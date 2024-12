Manchester United relégué ? La réponse inquiétante de Ruben Amorim

Rien ne va plus pour Manchester United. Après un nouveau revers à domicile, l’entraîneur des Red Devils évoque un avenir qui inquiète les supporters.

La spirale négative continue pour les Red Devils. Avec une défaite face à Newcastle à Old Trafford lundi (0-2), Manchester United boucle un mois de décembre catastrophique. Cinq revers en six matchs de Premier League les laissent à une modeste quatorzième place, avec seulement vingt-deux points. Cette position fait craindre le pire aux fans, une situation qui paraissait inimaginable il y a encore quelques mois.

Man United s’enfonce dans une crise historique, Amorim n’écarte pas la relégation

L’entraîneur Ruben Amorim, arrivé sur le banc le 11 novembre dernier, n’a pas caché son inquiétude quant à la trajectoire du club. En conférence de presse après la rencontre, il a alerté. « Je pense que (la relégation) c'est une possibilité et nous devons être clairs avec nos fans. Nous devons changer quelque chose, mais cette saison sera réellement difficile pour tout le monde. Cela peut nous rendre plus fort, et nous devons nous battre », a lâché le technicien portugais.

Malgré ses ambitions et son palmarès prometteur, Ruben Amorim peine à relancer une équipe qu’il juge désorientée. Avec sept points d’avance sur Ipswich, premier relégable, Manchester United reste sous pression constante. L’entraîneur portugais ne se dédouane pas de responsabilités, admettant les lacunes tactiques actuelles. « C'est aussi ma faute en ce moment, parce que je pense que l'équipe ne s'est pas améliorée. Je pense qu'elle est un peu perdue en ce moment. Donc c'est un peu embarrassant », a ajouté l’ancien coach du Sporting CP.

L'article continue ci-dessous

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour un Manchester United au bord du gouffre. Ruben Amorim et ses joueurs devront rapidement redresser la barre s’ils veulent échapper à une humiliation historique.