Manchester United : Rashford sait qu'il doit faire beaucoup mieux

Marcus Rashford est mécontent de ses performances actuelles avec Manchester United, admet Ralf Rangnick, mais le patron des Red Devils estime que l'international anglais peut encore donner le meilleur de lui-même. L'attaquant reste embourbé dans une série d'échecs devant le but après plusieurs performances peu reluisantes, bien qu'il semble avoir bénéficié d'une légère amélioration ces dernières semaines après un début d'année morose.

Rangnick ne veut pas en faire une affaire

Avant le match de Premier League contre Watford ce week-end, Rangnick a reconnu que les performances du joueur étaient en dessous de son propre niveau, tout en rejetant toute suggestion qu'il porte encore sa blessure de début de saison. "Il n'est absolument pas blessé", a déclaré l'Allemand lors de la conférence de presse d'avant-match.

"Il n'a plus de problème avec son épaule. Nous avons beaucoup parlé de Marcus ces deux dernières semaines et j'ai personnellement beaucoup parlé avec lui. Il n'y a rien d'autre à ajouter à cela. C'est avec lui comme avec tous les autres joueurs, quand ça compte et qu'ils sont sur le terrain - et il a débuté contre l'Atletico Madrid - ils doivent juste être performants. Je suis à peu près sûr qu'il n'est pas satisfait de ses performances en ce moment, mais ça ne sert à rien de discuter de ça chaque semaine et de parler de nos pensées sur ce qu'il pourrait être", a ensuite ajouté l'entraîneur des Red Devils, ne souhaitant pas lui mettre la pression.

L'entraîneur établit une comparaison avec Sancho

Rangnick a souligné qu'il s'attend toujours à ce que Rashford rebondisse, en soulignant l'expérience de son coéquipier anglais Jadon Sancho, qui a surmonté des débuts manqués à Old Trafford avec une belle série de matchs. "Nous avons connu une situation très similaire à celle dont je me souviens avec Jadon il y a six ou sept semaines", a-t-il ajouté. "Il est le meilleur exemple de ce qui peut arriver. Encore une fois, c'est le joueur lui-même qui doit être performant et tirer le meilleur de ses propres performances et c'est la même chose avec Marcus", a souligné l'Allemand. À l'international anglais de retrouver son statut d'antan.