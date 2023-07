Manchester United : Qui sera le nouveau capitaine ? Erik Ten Hag garde le suspens

Erik ten Hag décidera du capitaine du club, rejetant l'idée d'un vote de l'équipe alors que Maguire est sur le point de perdre son brassard.

Harry Maguire a de soucis à se faire. En déclin depuis maintenant deux saisons, l'Anglais n'était plus titulaire indiscutable la saison dernière et pourrait même perdre son brassard de capitaine cette saison, d'autant plus qu'il pourrait être poussé vers la sortie. Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, a fait savoir qu'il déciderait qui porterait le brassard de capitaine, affirmant ainsi son autorité sur la situation du capitanat.

"C'est moi qui décide du capitaine"

Alors que Maguire est le capitaine du club depuis janvier 2020, il est descendu dans la hiérarchie, derrière Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof et le défenseur latéral Luke Shaw, en raison de sa mauvaise forme. C'est donc Bruno Fernandes qui a hérité du brassard de capitaine à sa place pendant la majeure partie de la saison 2022-23.

De plus, il a été rapporté que Manchester United est intéressé par sa mise en vente cet été et a placé une étiquette de prix de 50 millions de livres sur le joueur. Lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait un vote au sein de l'équipe pour désigner le capitaine de United, Ten Hag a répondu par la négative : "Non, je ne laisse pas le vestiaire voter. C'est moi qui décide".

"C'est important de signer Onana rapidement"

Le manager néerlandais a également insisté sur le fait que Manchester United devait s'occuper d'André Onana le plus rapidement possible après avoir soumis une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour le Camerounais, visé pour remplacer David De Gea qui a quitté le club en fin de contrat.

"Bien sûr il est important de signer Onana rapidement. Le gardien de but est un poste clé, mais je suis satisfait des joueurs que nous avons actuellement", a ajouté Erik Ten Hag qui souhaite retrouver son ancien gardien qu'il a eu sous ses ordres lors de ses belles années à l'Ajax Amsterdam.

Il compte également sur Dean Henderson qui est revenu à Old Trafford après avoir passé la saison dernière en prêt à Nottingham Forest. Bien qu'il n'ait pas été retenu dans le groupe lors de la première victoire en amical contre Leeds, le gardien de but restera dans les rangs si Onana n'arrive pas.

Lorsqu'on lui a demandé si Henderson était dans ses plans, le manager a répondu : "Oui, bien sûr, je l'ai suivi tout au long de la saison. Je l'ai suivi tout au long de la saison". Manchester United reprendra la compétition lors de son deuxième match amical de pré-saison contre Lyon le 19 juillet au stade Murrayfield en Ecosse.