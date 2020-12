Manchester United-PSG : une disette à stopper pour Kylian Mbappé

L'attaquant parisien n'a plus marqué depuis huit matches en Ligue des champions. Il serait inspiré de retrouver le chemin des filets à Old Trafford.

C'est peut-être son jour. Le moment de marquer à nouveau pour Kylian Mbappé en . Déjà très attendu la semaine passée contre Leipzig (1-0), et décevant à l'arrivée, l'international tricolore (39 sélections) va tenter de retrouver le chemin des filets ce mercredi (21 heures) à Old Trafford, lui qui n'a plus inscrit de but dans la plus grande compétition européenne depuis huit matches, soit près d'un an de disette.

L'attente se fait longue. Elle apparaît une éternité pour celui qui n'a plus marqué en C1 depuis le 11 décembre 2019 sur la pelouse de . Aujourd'hui, Kylian Mbappé tourne à un but toutes les 175 minutes en Ligue des champions. Loin de son ratio en . Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, se dit même surpris par le rendement du buteur de 21 ans, mais il n'est pas inquiet pour autant.

"Je ne peux pas l'expliquer"

"J'ai vu cette statistique et j'étais très surpris, a lâché Tuchel mardi en conférence de presse. Je ne peux pas l'expliquer car Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, en Ligue des champions aussi. C'est peut-être une belle occasion pour mettre fin à cette période qui est trop longue pour nous. Il a les qualités et l'expérience pour être décisif. On fera tout pour le pousser au meilleur niveau possible."

Sur les deux derniers matches, le grand espoir de Bondy n'a pas eu l'apport escompté. Il a raté beaucoup d'occasions samedi face à . Des échecs à répétition qui l'ont privé de son 100e but sous les couleurs du .

Depuis son doublé au Stade Louis II au retour de la trêve internationale, Mbappé n'est qu'à une unité d'intégrer le club des 100, occupé jusqu'ici par Rocheteau (100), Pauleta (109), Ibrahimovic (156) et Cavani (200 buts). De quoi le faire cogiter ? À cette question, Thomas Tuchel répondait samedi soir : "Je ne pense pas. Il réfléchit peut-être beaucoup à ça, mais il peut très bien gérer cette pression positive. Cela va arriver, ce n'est qu'une question de temps."

Le match contre pourrait lui permettre d'atteindre cette barre mythique. Il casserait sa longue disette et mettrait peut-être le PSG sur orbite en vue de la qualification en huitièmes de la Ligue des champions. Un scénario de rêve à retranscrire dans "le Théâtre des Rêves" justement. Un signe ?