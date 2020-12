Manchester United-PSG - "On vient pour gagner", annonce Thomas Tuchel

L'entraîneur parisien ne cache pas que son équipe arrive avec l'ambition de s'imposer mercredi (21h) à Old Trafford. Il était en conférence de presse.

Thomas Tuchel a tenu un long point presse ce mardi à la veille d'affronter en . Comme son milieu Marco Verratti, l'entraîneur parisien a parlé de "finale" avant ce match. Il évoque un gros challenge et ne cache pas son ambition de gagner mercredi soir.

À lire - Pourquoi le PSG serait inspiré de gagner à Old Trafford ?

L'article continue ci-dessous

Marquinhos jouera-t-il encore en défense centrale mercredi ?

Thomas Tuchel : Je ne vais pas le dire maintenant. C'est une question qui intéresse beaucoup Ole Gunnar Solskjær (sourire).

Après Leipzig, vous disiez "si on doit jouer bas à Manchester, on le fera mais j'ai confiance". Le plan sera-t-il quand même de jouer plus haut et d'avoir davantage le ballon ?

C'était aussi le plan contre Leipzig, mais ce n'était pas possible pour nous. Si le jeu demande ça, on doit trouver des réponses sur le terrain. La performance contre Leipzig n'était pas une grande déception. Il était nécessaire de trouver des solutions défensivement, même si on a joué trop bas. C'était nécessaire parce qu'on ne pouvait pas contrôler le ballon. Si on a plus de confiance, on pourra contrôler le ballon demain. Mais il faut faire attention contre MU qui est l'une des meilleures équipes d'Europe dans les contre-attaques offensives. Si on doit répondre par un bloc bas, on devra le faire. On va essayer de contrôler et gagner la possession, car c'est le style qui nous donne le plus de confiance mais on devra aussi répondre aux scénarios du match.

T.#Tuchel : "On va essayer d'avoir la possession demain, car c'est ce qui nous donne beaucoup de confiance, mais on devra surtout répondre à ce qui se passera pendant le match" #MUPSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 1, 2020

La peur de l'élimination pèse-t-elle dans les têtes ?

On a ressenti la même chose contre Leipzig. La victoire était aussi obligatoire. Là, ça dépendra peut-être du résultat de Leipzig à Basaksehir avant. C'est un très gros challenge de venir à Old Trafford pour gagner, mais ce n'est pas impossible. On va se préparer tactiquement et mentalement pour être libérés et disciplinés pour un grand combat. Il faudra avoir la solidarité nécessaire pour surmonter cet obstacle.

"Ce n'est pas seulement un problème d'état d'esprit"

Est-ce un problème d'état d'esprit ce qui se passe à Paris en ce moment ?

Il y a plusieurs raisons. Maintenant, on arrive dans une finale à Old Trafford. On ne se cherche pas d'excuses. On vient pour gagner face à une équipe super forte. Ce n'est pas seulement un problème d'état d'esprit mais ça en fait partie.

Marquinhos, Navas et Kurzawa peuvent-ils débuter ?

Aujourd'hui, je pense qu'on peut jouer avec Layvin, Keylor et Marquinhos. J'espère que ça ne bougera pas d'ici demain.

Plus d'équipes

Que vous inspirent les retrouvailles avec Edinson Cavani ?

Il a été décisif sur la deuxième mi-temps à . Il a montré toute sa qualité, son coeur, sa détermination dans la surface. Ce n'est pas une surprise, on le connaît bien. On devra trouver des solutions contre lui s'il est sur le terrain, c'est sûr.

Que pensez-vous de Marcus Rashford ?

On préfère qu'il ne vienne plus jouer contre nous au Parc des Princes (sourire). Il prend ses responsabilités sur le terrain, il est vraiment impressionnant. Je l'ai affronté trois fois déjà et à chaque fois j'ai vu une belle personne, assez incroyable. J'aime ce genre de gars. Sportivement il est très rapide, il peut marquer des buts dans plusieurs positions. Il a de la détermination à la finition, dans la surface ou en dehors. Il est super rapide en contre-attaque. Il a forcément un gros impact dans un club comme Man U.

T.#Tuchel : "Je ne peux pas expliquer la disette de #Mbappé. Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, en Ligue des champions aussi. C'est peut-être une belle occasion pour mettre fin à cette période. On fera tout pour l'aider à être au meilleur niveau" #MUPSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 1, 2020

Comment expliquez-vous que Kylian Mbappé n'a plus marqué depuis près d'un an en Ligue des champions ?

J'ai vu cette statistique il y a une heure et j'étais très surpris. Je ne peux pas l'expliquer. Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, en Ligue des champions aussi bien sûr. C'est peut-être une belle occasion pour mettre fin à cette période qui est trop longue pour nous. C'est difficile pour lui de marquer, mais je ne peux pas l'expliquer. Il a les qualités et l'exprience pour être décisif. On fera tout pour le pousser au meilleur niveau possible.