PSG-Leipzig (1-0) : le mutisme à rallonge de Mbappé

L'attaquant parisien n'a plus marqué depuis huit matches en Ligue des champions. Une éternité pour un joueur de son calibre.

L'attente se fait de plus en plus longue. Elle apparaît même une éternité. Malgré la victoire du PSG ce mardi contre Leipzig (1-0), Kylian Mbappé a bouclé son huitième match de sans marquer. Une série affolante qui ne s'arrête décidément pas. Au regard de ses statistiques toutes compétitions confondues, on pourrait croire que l'ancien Monégasque est en pleine forme en ce moment avec 9 buts et 7 passes décisives en 10 matches. Mais en Ligue des champions, il y a comme un hic pour le buteur de 21 ans qui n'a pas réussi à relancer la machine face aux Allemands.

En manque de rythme après avoir contracté une blessure avant la trêve internationale, le grand espoir de Bondy n'a pas eu l'apport escompté. Au moins sur le plan offensif, où il n'a presque jamais réussi à se retrouver en position de frappe.

Sevré de ballons autant qu'en panne d'inspiration avec un jeu trop stéréotypé, Kylian Mbappé est resté dans le rang. Il est maintenant muet depuis près d'un an en Ligue des champions. Il n'a plus marqué depuis le 11 décembre sur la pelouse de et tourne désormais à un but toutes les 175 minutes. Loin, très loin de son ratio en (un but toutes les 90 minutes).

Avant son remplacement à la 90e minute contre Leipzig, on retiendra un retourné acrobatique non cadré (15e) et une volée au-dessus sur un coup-franc joué subtilement par Angel Di Maria (58e). Insuffisant pour inquiéter le gardien Peter Gulacsi et s'ouvrir ainsi les portes du club des 100. Car aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus qu'à une unité d'inscrire son 100e but sous le maillot parisien. Il a bien cru y arriver vendredi dernier à , mais le VAR en a décidé autrement.

Seuls Rocheteau (100), Pauleta (109), Ibrahimovic (156) et Cavani (200) ont marqué au moins 100 buts avec le PSG. Mbappé aura d'autres occasion de les rejoindre. Quoi qu'il en soit, cette panne sèche en C1 est aussi frappante qu'étonnante pour un joueur sur laquelle la pression semblait glisser jusqu'ici. Il sera évidemment très attendu la semaine prochaine à . "Une autre finale", comme l'a qualifié Tuchel, puisque Paris pourrait prendre la tête du groupe en cas de victoire sur un meilleur score qu'à l'aller (1-2). Et cette fois-ci, il serait bon que "Kiki" casse la spirale négative en trouvant le chemin des filets.