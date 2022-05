Manchester United prépare un pont d’or pour un international anglais

Manchester United songe très sérieusement à s’attacher les services milieu de terrain de West Ham, Declan Rice.

Il était question d’une bataille féroce pour le recrutement du stratège des Hammers entre plusieurs ténors de Premier League, mais le site ESPN affirme que Manchester United pourrait désormais avoir la voie libre. Mais, parviendront-ils à le convaincre de le signer en leur faveur ? Là est toute la question.

Declan Rice, le nouveau Paul Ince

Les dirigeants mancuniens apprécieraient beaucoup le caractère de Rice et pensent qu'il pourrait s'épanouir à Old Trafford sous la houlette du nouveau manager Erik ten Hag. Selon certaines sources, United souhaite que le joueur de 23 ans devienne une version moderne de l'ancienne icône locale, Paul Ince. Ils ont identifié la ténacité, la détermination et le leadership comme les qualités dont ils ont le plus besoin dans leur milieu de terrain.

L’arrivée de Rice pourrait également marquer le début d'une nouvelle ère pour le club et qui serait encore plus couteuse en termes de dépenses sur le marché des transferts que la précédente.

Il est presque certain que West Ham maintiendra son estimation de plus de 120M€ pour son atout le plus précieux. Des exigences qui pourraient constituer un vrai obstacle à ce transfert. Le montant total de l'offre pourrait même dépasser le record britannique que City a dépensé pour recruter Jack Grealish.