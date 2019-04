Manchester United - Pogba réclamerait un salaire XXL pour prolonger

Cible du Real Madrid pour le prochain mercato, Paul Pogba serait prêt à rester à Manchester United s’il devient le joueur le mieux payé du club.

Depuis plusieurs jours, le a lancé son opération Paul Pogba. Il y a d’abord eu les mots de "La Pioche", qui ouvrait clairement la porte à la Maison Blanche en marge du rassemblement de l’équipe de - des déclarations qui, pour beaucoup, auraient été réclamées par les Merengue. Puis l’approbation de l’entraîneur madrilène, Zinédine Zidane, alors que le mythique N°10 n’a pas vraiment l’habitude de draguer des joueurs sous contrat avec d’autres clubs.

Fin du suspense avant le marché des transferts estival et une arrivée record du Tricolore au Real Madrid ? Bien sûr que non. Comme tout bon feuilleton, celui-ci aura droit à plusieurs épisodes. Après le N°1 et le N°2, The Sun nous livre un aperçu du N°3 ce vendredi. On pourrait l’intituler ainsi : "La prolongation de Pogba".

D’après le tabloïd britannique, le Français serait prêt à repousser les avances madrilènes et à prolonger son contrat avec les Red Devils jusqu’en 2024 - la version actuelle de son bail prendra fin en 2021. À une seule condition : que ses dirigeants cèdent à ses exigences salariales. En effet, Pogba souhaiterait devenir le joueur le mieux payé de l’effectif. Une place actuellement occupée par le flop Alexis Sanchez, qui gagne environ 30,5 millions d’euros par an.

Les négociations devraient débuter la semaine prochaine, et il faudra compter sur l’agent de Pogba, Mino Raiola, pour soutirer le maximum à . À l’heure actuelle, son joueur ne touche "que" 18,2 M€ par an, et les avances du Real Madrid devraient lui permettre d’obtenir les mêmes émoluments que son coéquipier chilien. Un salaire sur lequel la Maison Blanche, qui possède une grille salariale plutôt stricte, ne devrait pas s’aligner.