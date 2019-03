Zidane : "J'aime beaucoup Pogba. Pourquoi il ne viendrait pas au Real Madrid ?"

L'entraîneur du Real Madrid a donné son opinion sur plusieurs thèmes en conférence de presse. Notamment les cas de Varane, Mbappé ou Pogba.

La revient après la trêve internationale et le accueillera dans ce qui sera le deuxième match de Zinedine Zidane sur le banc merengue de sa deuxième étape en tant que coach.

Le technicien a participé à une conférence de presse samedi après la dernière séance d’entraînement à la Ciudad Deportiva de Valdebebas afin d’analyser le club merengue actuel, qui passe notamment par les rumeurs de transferts pour la saison prochaine.



Quels sentiments avez-vous après la trêve internationale?

"Elles sont bonnes. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble, mais cela ne peut pas être changé. Mais c’était deux très bonnes semaines de travail, avec intensité. Nous sommes très bons. "



Combien de temps reste-t-il à Ramos?

"Nous le félicitons déjà. Sergio est notre capitaine, notre leader, c'est sa maison. Il jouera beaucoup plus d'années que moi à coup sûr. Il prend soin de lui, c'est un très bon professionnel, il est un joueur fondamental pour cette équipe et pour ce club. "



As-tu vu Piqué rire des victoires de Barcelone au Bernabéu?

"Je ne l'ai pas vu, je suis désolé."



Varane veut quitter le Real Madrid?

"On parle beaucoup ici. Les gens peuvent penser et écrire, tout le monde peut penser. La seule chose est ce qu'il pense, et il est très bien ici. Cela fait 8 ans maintenant, et jusqu'à présent, cela a été phénoménal. Je le vois heureux, heureux et amoureux. "



Que manque-t-il à l'équipe ?

"Rien. Pour finir la saison, rien."



Devez-vous convaincre les joueurs de rester?

"Non Les joueurs sont dans le meilleur club du monde. Ils le savent. Tout le monde ne peut pas venir ici. Je ne suis pas le seul à dire ceci ou cela. Ils sont suffisamment motivés pour savoir où ils se trouvent et veulent rester au Real Madrid."



Les clés pour affronter Huesca?

"Ils ont besoin de points. J'ai vu beaucoup de rival et je pense que c'est une équipe qui mérite plus de points. Ils viendront jouer, nous "déranger", et ensuite nous nous intéresserons à ce que nous allons faire. Nous avons très bien travaillé physiquement et nous devrons faire un bon match pour gagner. "



Avez-vous le sentiment que vous n'êtes jamais parti?

"C'est vrai. Eh bien, je suis resté à Madrid, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et c'est mon sentiment, oui. Cela a été difficile, parce que la décision que j'ai prise de partir était difficile, mais j'étais ici, regardant ce qui se passait. Madrid est ma maison. Non seulement le club, mais la ville, l' , en général. Ils m'ont toujours accueilli de façon phénoménale et ici, ils vivent bien, ce qui est important aussi."



Mbappé vaut 280 millions? Le Real Madrid a-t-il une opération pour lui?

"On ne peut pas dire qu'on vaille ceci ou cela. C'est ce que les clubs décident. Quand je suis arrivé à Madrid, il y en avait 72 millions et je pensais que c'était fou, et à la fin, regardez où nous allons avec la question de l'argent. Et puis le joueur sait comment il va, mais il n'est pas mon joueur. Ensuite, je ne parlerai pas, par respect pour lui, le PSG, notre club et mes joueurs. "



Comment jugez-vous la saison de Benzema? Comment trouvez-vous les rumeurs sur Varane?

"C'est l'une des meilleures saisons de Benzema. Au-delà des buts et des chiffres. Nous savons qu'il pouvait marquer des buts. Les sentiments avec Varane sont plus que positifs. Il est bien ici, malgré les rumeurs. "



Que pensez-vous des rumeurs sur Pogba?

"J'aime beaucoup Pogba. Ce n'est pas nouveau. Je le connais personnellement. C'est un joueur différent. Cela contribue beaucoup, il peut tout faire: défendre et attaquer. Cela dit tout. Par contre, il n'est pas notre joueur. Il est un joueur de United et nous devons le respecter. Si Il y a toujours quelque chose après Manchester, pourquoi il ne viendrait pas au Real Madrid. "