Manchester United ou City, Tonali a choisi

Le joueur de 25 ans a été annoncé du côté d'Arsenal le dernier jour du mercato estival. Bien qu'aucune discussion avancée n'ait eu lieu, FootballTransfers croit savoir que Tonali souhaite rejoindre l'Emirates Stadium cet été.

Selon nos informations, l'équipe de Mikel Arteta est prête à conclure un accord pour l'ancien joueur vedette de l'AC Milan à la fin de la saison 2025-2026, mais la concurrence sera rude.

Chelsea, Manchester City et plusieurs clubs de Serie A suivraient de près la situation de Tonali à Newcastle, tandis que Manchester United est désormais officiellement entré dans la course pour le recruter, à la recherche d'un remplaçant à la hauteur de Casemiro, sur le départ.

Elliot Anderson, Adam Wharton et Carlos Baleba sont pressentis comme les trois cibles prioritaires des Red Devils au milieu de terrain, mais le club a également manifesté son intérêt pour Tonali, qui devrait être au cœur d'une lutte acharnée pour le transfert cet été.

Face à l'intérêt croissant pour l'un de leurs joueurs clés, Newcastle a fixé son prix pour Tonali entre 92 et 115 millions d'euros (80 à 100 millions de livres sterling), selon talkSPORT.

L'équipe d'Eddie Howe hésite à laisser partir Tonali, mais pourrait être contrainte d'envisager une vente en cas d'offre satisfaisante, et Manchester United est prêt à entrer dans la bataille pour l'international italien.

L'intérêt des Red Devils fait suite aux déclarations de l'agent de Tonali, Giuseppe Riso, qui a laissé entendre qu'un transfert pourrait avoir lieu cet été.

S'adressant au journal italien Tuttosport la semaine dernière, il a admis : « Newcastle a du mal à se séparer de Sandro, et il souhaite mener le club en Ligue des champions.

« Nous évaluerons la situation et déciderons de la marche à suivre cet été. Les discussions concernant les transferts auront lieu plus tard. Nous verrons comment se termine la saison et nous prendrons ensuite une décision.

« Il n'y a pas de préférence. Il est encore tôt. Ce que nous disons aujourd'hui ne sera plus valable demain. Newcastle ne peut pas le laisser partir maintenant, et il est inutile de bouger, d'autant plus que Sandro est très attaché au club. »