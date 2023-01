Manchester United - Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester United affronte Manchester City à Old Trafford, ce samedi à 13h30, dans le cadre de la 20e journée de Premier League.

Manchester United et Manchester City sont opposés à Old Trafford, dans un derby mancunien qui constitue le choc de la 20e journée de Premier League. Avec 35 unités au compteur, les Red Devils d'Erik ten Hag occupent la quatrième place de Premier League à égalité avec Newcastle et à quatre longueurs des équipiers d'Erling Haaland.

Les Red Devils restent ainsi sur six victoires de rang toutes compétitions confondues et visent un cinquième succès consécutif en championnat. Mardi dernier, Manchester United s'est offert le scalp de Charlton (3-0), en quarts de finale de la Carabao Cup, sur un but d'Antony et un doublé de Marcus Rashford.

En face, les hommes de Pep Guardiola sont revenus à cinq points d'Arsenal, mais l'élimination en Carabao Cup sur le terrain de Southampton (0-2) fait tache.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Manchester United – Manchester City en direct ?

Le match entre Manchester United et Manchester City sera à suivre samedi à 13h30, sur Canal Plus Foot et sera à suivre sur les services de Streaming de Canal+.

La compo probable de Manchester United

De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Eriksen – Antony, Fernandes, Rashford – Martial.

La compo probable de Manchester City

Ederson – Walker, Stones, Akanji, Ake – De Bruyne, Rodri, Bernardo – Mahrez, Haaland, Grealish.