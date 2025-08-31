Manchester United : Mais où est Sesko ?

Sesko n'était pas titulaire lors de la victoire 3-2 contre Burnley, la première victoire du club en championnat, mais il est entré en jeu dans les 20 dernières minutes comme remplaçant.

Lorsque United a finalisé le transfert de Sesko en provenance du RB Leipzig pour la somme astronomique de 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/85,5 millions de dollars) plus tôt dans le mercato, de nombreux supporters s'attendaient à ce qu'il joue un rôle clé après son acquisition. Cependant, l'entraîneur Ruben Amorim n'a pas encore aligné l'attaquant slovène dans son onze de départ en Premier League. Sesko, qui a joué l'intégralité des 120 minutes lors de la défaite en Carabao Cup contre Grimsby Town plus tôt cette semaine, et a tiré leur 10e penalty lors d'une séance de tirs au but gigantesque dans ce que beaucoup considéreraient comme une abdication de responsabilité, a de nouveau été mis sur le banc lors de la victoire 3-2 contre Burnley, car il a manqué un départ pour le troisième match de championnat consécutif.

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Expliquant sa décision de garder Sesko sur le banc dès le début du championnat, Amorim a déclaré : « Mais je pense que c'est globalement lié. Il a terminé le match avec des crampes, vraiment à la limite. C'est pour ça qu'on a protégé Ben des penaltys. Et aujourd'hui, c'était aussi pour ça, car Sesko est aussi attaquant, international. Mais je me disais que Ben, pendant la pré-saison, n'avait pas joué 90 minutes. Et il l'a fait, même contre une équipe de quatrième division, mercredi. »

« Et avec le problème de Cunha, on ne sait pas si ce match complet en milieu de semaine a quelque chose à voir avec la blessure d'aujourd'hui. Avec le problème de Mason Mount, je ne voulais pas risquer un autre joueur, sans savoir s'il sera capable de jouer autant de minutes. Donc tout était lié. » Le penalty, le match de mercredi et le nombre de minutes que je pensais accorder à Ben aujourd'hui.

Les Red Devils retrouveront le terrain après la trêve internationale pour affronter leur rival Manchester City à l'Ethad Stadium le 14 septembre.