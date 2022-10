Manchester United : Maguire, le soutien inattendu d’Evra

Selon Patrice Evra, ancienne légende de Manchester United, Harry Maguire a le niveau pour retrouver sa place dans le onze titulaire.

Manchester United va mieux. Depuis quand ? Depuis qu’Harry Maguire a pris place sur le banc. Titulaire et capitaine lors des premiers matchs de la saison, le défenseur central a tellement déçu qu’Erik ten Hag ne l’a plus titularisé depuis.

De retour dans la rotation… puis dans le XI ?

Mais il a rejoué ce jeudi, après une blessure aux ischios-jambiers qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Maguire est entré à la pause face au Sheriff Tiraspol, et rien à signaler hormis un carton jaune reçu en fin de match. Va-t-il se refaire une place dans la rotation ?

Oui, selon Patrice Evra. L’ancienne légende de MU va même plus loin et estime que l’Anglais a le niveau nécessaire pour retrouver le onze titulaire, notamment après la blessure de Raphaël Varane. C'est une énorme opportunité pour Harry Maguire. L'équipe se porte bien, et je pense que grâce à cela, son intégration sera plus facile», a estimé l’ex-latéral gauche.

Sans le brassard, de préférence

«Je ne sais pas si Ten Hag lui rendra le brassard, parce que cela n'aide pas Harry. Et quand les fans ou les autres personnes le voient avec le brassard, les choses sont déjà négatives, a rappelé Evra. J'ai parlé à Harry et lui ai dit de ne pas abandonner. Car il doit retrouver sa confiance. C'est l'occasion idéale pour lui de nous montrer le joueur qu'il est.» Rendez-vous ce dimanche face à West Ham ?