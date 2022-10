Manchester United : Ten Hag en remet une couche sur Antony et félicite Ronaldo

Le technicien néerlandais est revenu sur l'épisode de la toupie d'Antony avant sa sortie. Sans oublier de glisser un mot sur Cristiano Ronaldo.

Le tacticien néerlandais a rétabli Ronaldo dans le onze de départ après qu'il ait été exclu du groupe du jour contre Chelsea, et le Portugais a répondu en inscrivant le but de la victoire 3-0 de Manchester United sur Sheriff Tiraspol en Europa League.

Ten Hag confiant pour CR7

Ten Hag a apprécié les efforts de Ronaldo et a réitéré sa confiance en l'attaquant. Il a également fait l'éloge d'Alejandro Garancho, qui a brillé pour sa première titularisation sous le maillot rouge.

"C'était génial de voir Ronaldo marquer son but. Il a créé, l'équipe a créé pour lui et nous savons qu'il a la capacité de finir. Il avait besoin d'un but et maintenant je suis sûr qu'il y aura d'autres buts", a-t-il déclaré à BT Sport après le match.

"Garnacho a bien joué, il était bon dans son action, donc c'était bon à voir", a-t-il ajouté.

Antony sorti à la pause après sa toupie

Alors que le score était nul et vierge en première mi-temps, Antony a sorti son mouvement "spin" caractéristique alors qu'il se trouvait dans un grand espace, ce qui a suscité des murmures dans le public. Mais sa passe hors du terrain a suscité un mouvement de tête de la part de Ten Hag, qui l'a sorti à la mi-temps.

Le manager a précisé par la suite qu'il s'agissait d'un geste tactique et non d'une punition pour le Brésilien. "Non. C'était plus ou moins prévu si nous étions en tête. Je voulais voir Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo proches l'un de l'autre et la dynamique sur le côté droit", a-t-il commenté.

Avant d'ajouter, à propos de son geste : "Je demande plus de sa part. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres. Quand il y a un geste technique comme ça, c'est bien tant que c'est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c'est OK. Mais si c'est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le reprendrai."

Les Red Devils vont maintenant se concentrer sur la Premier League, puisqu'ils affronteront West Ham dimanche à Old Trafford.