Manchester United : les premiers mots de Ralf Rangnick

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est officiel depuis ce lundi. Manchester United a confirmé la nomination de Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire pour succéder à Michael Carrick, lequel avait lui-même assuré l'intérim suite au limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, ancienne gloire du club n'apportant plus les garanties nécessaires.

L'Allemand de 63 ans revient sur un banc de touche après avoir été directeur des sports et du développement du club russe de Lokomotiv Moscou. Ex-entraîneur du RB Leipzig, Ralf Rangnick a été chargé de prendre la barre du navire jusqu'à la fin de la campagne 2021-22. Son contrat en tant que manager est de six mois, soit jusqu'à la fin de la saison actuelle.

Forcément flatté par ce poste qui lui a été offert, le technicien a conscience de mettre les pieds dans un club mythique. Selon lui, l'équipe à sa disposition a toutes les qualités nécessaires pour retrouver les hauteurs du classement, grâce à un parfait mélange entre jeunesse et expérience. Son objectif : tirer le meilleur profit de cet incroyable potentiel.

"Aider ces joueurs à réaliser leur potentiel"

"Je suis très heureux de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison pour le club. L'équipe est dotée de nombreux talents et présente un excellent équilibre entre jeunesse et expérience", a d'abord confié le nouvel entraîneur des Red Devils, dans un entretien accordé au site internet officiel du club anglais.

"Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront consacrés à aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en tant qu'équipe. Au-delà, j'ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club en tant que consultant", a ensuite ajouté Ralf Rangnick, qui aura notamment l'honneur d'entraîner un certain Cristiano Ronaldo.