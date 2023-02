Manchester United : la promesse de Bruno Fernandes

Manchester United a remporté son premier titre depuis 2017, de quoi donner de l'appétit aux Red Devils.

Manchester United s'est délesté d'un énorme poids ce dimanche. Après avoir battu Nottingham Forest en demi-finale de la Carabao Cup, Manchester United a affronté Newcastle United en finale dimanche dans l'espoir de mettre fin à six ans d'attente pour un trophée. Les Red Devils n'ont pas manqué leur chance de mettre fin à cette période de disette.

"Nous voulons plus"

Grâce à une tête de Casemiro et un but contre son camp de Sven Botman, les Red Devils ont signé une victoire 2-0, leur permettant de remporter leur premier trophée de la saison, confirmant ainsi le retour au sommet de Manchester United depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag sur son banc de touche à l'intersaison. Certes, remporter la Carabao Cup est une bonne chose, mais sans manquer de respect à ce trophée, Manchester United ambitionne bien plus à l'avenir. En effet, Bruno Fernandes n'a pas caché que l'équipe d'Erik Ten Hag ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

"C'est un sentiment incroyable", a déclaré Fernandes à Sky Sports après le match. "Nous avons cherché à vivre ce moment. Nous, les fans, les clubs et tous ensemble, nous avons enfin obtenu notre trophée et je pense qu'il est mérité. C'était une période incroyable, le premier trophée de la saison mais nous voulons plus, ce n'est pas assez pour ce club, nous voulons plus et nous avons besoin de plus parce que nos normes exigent plus. Pour moi, il s'agissait de gagner des trophées et nous l'avons finalement fait. Je suis satisfait mais je veux plus."

MU encore en lice pour un triplé

Cette victoire sera certainement un soulagement pour les fans de Manchester United qui ont été privés de succès au cours de la dernière décennie, après le départ du légendaire entraîneur Sir Alex Ferguson en 2013. Emmenée par des talents comme Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Casemiro, l'équipe de Ten Hag reste en lice pour de nombreux autres trophées cette saison.

Non seulement ils sont encore de véritables prétendants au titre en Premier League, mais ils sont également toujours en lice en FA Cup, et après avoir éliminé le FC Barcelone la semaine dernière, ils espèrent aller loin en Europa League cette saison. Après un certain temps dans le désert, il semble que les Red Devils soient vraiment de retour sur le devant de la scène.

Les têtes doivent rapidement se tourner vers la suite, car Manchester United a un match de cinquième tour de la FA Cup contre West Ham, mercredi. Ensuite, il faudra se rendre à Anfield en championnat, avant que les Espagnols du Real Betis ne se rendent à Old Trafford pour le huitième de finale aller de l'Europa League. C'est un programme chargé, mais que Bruno Fernandes et ses coéquipiers seront déterminés à gérer efficacement.