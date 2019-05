Manchester United - Gary Neville allume (encore) les joueurs

Régulièrement critique à l'encontre de Manchester United, Gary Neville a remis cela ce dimanche, allumant une fois de plus les joueurs des Red Devils.

Tenu en échec sur la pelouse d' (1-1) ce dimanche pour le compte de la 37ème journée de , Manchester United ne verra pas la Ligue des Champions la saison prochaine, un an après son retour tant attendu dans la reine des compétitions.

Distancés par le quatuor de tête, les Red Devils payent notamment un début de saison manqué, mais aussi des dernières semaines particulièrement laborieuses, depuis la qualification pour les quarts de finale de cette même Ligue des Champions au détriment du . Comme souvent, l'année aura été mouvementée à Manchester, où les soucis internes sont venus influer sur les résultats sportifs. De quoi énerver Gary Neville, visiblement très remonté.

"Je n’aime rien de cette équipe de United"

"Observez cette équipe de Huddersfield, elle n’a pas beaucoup de qualité, mais j’aime bien plus la regarder que celle en maillot rouge. Au moins, tu peux t’identifier à eux. Je n’aime rien de cette équipe de United. Ils sont tout simplement affreux. Ils forment un groupe de personnes abattues. Solskjær sourit du fait qu’ils sont très mauvais. Les supporters de ne cesseront jamais de chanter à l’extérieur, mais ces joueurs ont épuisé leur énergie. Ce n’est pas une équipe. Plus je la regarde, plus je me dis que ce n’est pas une équipe", a ainsi pesté l'ancien joueur des Red Devils, sur Sky Sports.

Des mots forts, qui font échos à ceux qu'il avait déjà prononcé le 23 avril dernier, pas tendre avec les supposées stars de l'effectif mancunien. "Alexis Sanchez, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Romelu Lukaku n'est jamais présent dans les grands matches, c'est le cas depuis plusieurs saisons maintenant. Paul Pogba donne l'impression d'être de nouveau comme sous Mourinho, même s'il a été exceptionnel ces trois derniers mois. Et Martial, il revient juste de blessure, mais on dirait qu'il n'a de nouveau plus d'ambition. De Gea n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Il a l'air distrait", avait-il confié, allumant de nouveau les joueurs.

Il faut dire qu'un an après son retour en Ligue des Champions, Manchester United n'a pas confirmé son retour au premier plan cette saison et donne l'impression de manquer d'ambition pour retrouver son lustre d'antan. Anormal pour un club chargé d'histoire, et considéré comme l'un des plus grands au monde.