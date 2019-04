Manchester United - Gary Neville s'en prend aux stars qui laisseraient tomber Solskjaer

L'ancien défenseur des Red Devils considère que le secteur offensif est en grande difficulté, ainsi que son gardien, habituellement si sûr.

Paul Pogba et David De Gea font partie des six joueurs nettement en-dessous de leur niveau actuellement avec , à en croire Gary Neville. Les Red Devils ont enregistré six défaites lors de leur huit dernières sorties.

La plus récente remonte à ce dimanche sur la pelouse d' (0-4), aboutissant à de nombreuses critiques autour de l'état de forme des joueurs. Gary Neville estime que de trop nombreux leaders sont peu performants, en particulier dans le secteur offensif. "Je suis furieux, pour être honnête, sur le fait qu'Ole ait dû s'excuser. J'ai déjà dit à propos du club, il y a des années, que si vous avez des mauvaises herbes dans votre jardin, vous devez les éliminer avant qu'elles n'attaquent les fondations de la maison", s'était déjà exclamé Neville ce lundi sur Sky Sports.

"Il y a cinq attaquants dans ce club - Marcus Rashford, Anthony Martial, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez et Paul Pogba qui est plus près du but, a-t-il poursuivi. Les joueurs stars, ces cinq, peuvent être les meilleurs à leur poste, mais ils sont tous très en-dessous de leur niveau en ce moment."

"Alexis Sanchez, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Marcus Rahford ces dernières semaines a été très loin [de son meilleur niveau]. Je suis allé aux deux matches contre Barcelone. Marcus a l'air absent en ce moment. Romelu Lukaku n'est jamais présent dans les grands matches, c'est le cas depuis plusieurs saisons maintenant."

"Paul Pogba donne l'impression d'être de nouveau comme sous Mourinho, même s'il a été exceptionnel ces trois derniers mois. Et Martial, il revient juste de blessure, mais on dirait qu'il n'a de nouveau plus d'ambition. De Gea n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Il a l'air distrait."

"Vous avez des négociations de contrat à propos de cinq ou six joueurs, ce qui est distrayant en ce moment." De Gea et Rashford font partie de ceux qui négocient actuellement, alors qu'Anthony Martial a récemment prolongé son contrat. Paul Pogba, de son côté, serait toujours dans les papiers du Real Madrid.