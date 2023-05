Manchester United : Focalisé sur la C1, Erik Ten Hag ne connaît pas son budget transfert

Erik ten Hag a insisté sur le fait que Manchester United doit retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

Les Red Devils sont bien placés pour décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine puisqu'ils occupent actuellement la quatrième place avec 63 points en 32 matches, soit quatre points d'avance sur Liverpool, cinquième, avec deux matches en retard. À six journées de la fin, Ten Hag a exhorté ses troupes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour s'assurer une qualification automatique pour la Ligue des champions avant un déplacement délicat à l'Amex Stadium pour y affronter Brighton.

"Nous voulons être en Ligue des champions"

"Nous voulons gagner tous les matches, nous voulons gagner toutes les compétitions... mais il est clair que nous voulons être en Ligue des champions. C'est la compétition pour laquelle nous nous battons actuellement et je pense que c'est la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer en ce moment parce que la finale de la FA Cup a lieu après la saison. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'y parvenir", a-t-il déclaré aux journalistes.

Sous la houlette de Ten Hag, Manchester United a progressé régulièrement et a remporté la Carabao Cup en février. Ils sont en passe de se qualifier pour la Ligue des champions et ont déjà décroché leur billet pour la finale de la FA Cup. Toutefois, le manager n'est pas prêt à baisser la garde et a mis en garde ses joueurs contre les dangers de la complaisance avant d'affronter les Seagulls, qui chercheront à prendre leur revanche après avoir été récemment battus en demi-finale de la FA Cup à Wembley.

"La satisfaction mène à la paresse"

"Je ne veux jamais parler de fierté ou de satisfaction au cours de la saison. Non, parce que vous connaissez ma déclaration : la satisfaction mène à la paresse et nous sommes dans la saison. Nous avons encore six matches à jouer et nous voulons tous les gagner", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi il faut se concentrer pleinement, faire le plein d'énergie et se préparer pleinement, et il est certain que ce sera un combat et que nous devons nous préparer à ce combat pour prendre des points".

"Je pense que tous ceux qui sont impliqués dans le sport de haut niveau, si vous êtes battus, vous voulez vous venger, et c'est normal. Ils ont une énorme motivation pour nous battre, mais nous devons faire de même. Non seulement ils sont motivés, mais nous devons faire plus. Nous devons montrer que nous sommes plus motivés qu'eux pour gagner ce match", a ajouté le Néerlandais.

"Les joueurs de haut niveau coûtent très cher"

Ten Hag a répondu à la question de savoir combien il devrait dépenser cet été, alors que des joueurs comme Harry Kane et Victor Osimhen sont ciblés : "Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que Man United est l'un des plus grands clubs du monde. Mais vous avez besoin de fonds pour construire des équipes parce que le niveau de vos joueurs détermine votre succès ou votre échec. Les joueurs de haut niveau coûtent beaucoup d'argent. Ce que je veux est clair, mais cela ne dépend pas de moi. C'est l'affaire des autres membres du club. Je me concentre sur l'amélioration de l'effectif et le développement de l'équipe".

La quête de Manchester United pour une place dans les quatre premiers sera remise en question par Brighton lors de la rencontre entre les deux équipes jeudi en Premier League. Ce match sera suivi d'une rencontre à domicile contre les Wolves le 13 mai.