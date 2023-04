Manchester United : Erik Ten Hag lance un avertissement à Manchester City

Erik ten Hag a déclaré que son équipe ferait tout ce qui est en son pouvoir pour tenter d'anéantir la tentative de triplé des Cityzens.

Manchester United rencontrera Manchester City en finale de la FA Cup après avoir éliminé Brighton aux tirs au but dans le dernier carré. Manchester City reste en course pour remporter le triplé cette saison, un exploit qui n'a jamais été réalisé dans le football anglais que par Manchester United, il y a plus de vingt ans.

"Faire le match parfait"

Erik Ten Hag sait que ses joueurs ont la possibilité de ruiner les rêves de leurs rivaux en les battant lors de la finale de la FA Cup à Wembley et ne laissera pas le destin ou éventuellement une autre équipe faire le travail. "Je comprends le sentiment des fans de Man United à ce sujet. Nous ferons tout pour leur donner cette chance", a avoué le Néerlandais.

"Nous allons tout donner, alors c'est tout. On ne peut pas faire plus que 100 %. Les supporters peuvent s'y fier", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous avons prouvé que nous pouvions jouer (grâce à notre victoire 2-1 à Old Trafford). Il nous reste à jouer le match parfait. La clé ? Je ne vous le dis pas. Je la garde pour moi. Nous devons repartir de l'avant. Tout d'abord, il faut se concentrer sur les différents matches, nous devons être dans les quatre premiers".

Un derby de Manchester en finale à Wembley, une première

Manchester United a déjà goûté à la gloire à Wembley cette saison, en battant Newcastle 2-0 pour remporter la Carabao Cup. L'équipe de Ten Hag a également battu Manchester City 2-1 en Premier League en janvier, mais il n'est pas nécessaire de rappeler qu'elle a été battue 6-3 à l'Etihad Stadium en octobre.

Pour autant, la FA Cup et le possible doublé de Manchester United ne sera pas le seul objectif des Red Devils en cette fin de saison. Après la déception et la terrible élimination en Ligue Europa en cours de semaine et la possibilité de réaliser un triplé qui lui est passé sous le nez, Manchester United va maintenant se focaliser sur une fin de saison passionnante en Premier League.

Les Red Devils sont à la lutte pour terminer dans le top quatre en fin de saison et retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Manchester United pourrait faire un grand pas vers cette quête en cas de victoire lors de leur prochain match de championnat face à Tottenham, cinquième.